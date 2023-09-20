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怎麼不是肉片！「中秋必烤」他點名1食材：沒看過不烤它的

▲許多民眾中秋節會應景烤肉，南投衛生局提醒民眾注意攝取低油、低糖、低熱量。（資料照／記者蔡佩旻攝、南投縣政府提供）

▲許多民眾中秋節會烤肉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中秋節是每年的農曆八月十五，通常落在國曆9月初至10月初，所以一到9月，常常能聞到烤肉香。就有網友表示，今年輪到他採買烤肉食材，「有點想買以前沒烤過的試試」，好奇大家中秋必烤的食材有哪些？話題引發熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，「中秋必烤食材有哪些？」文中直呼，「又快到中秋節了，每年接近這個時候，台灣的路上就是到處都烤肉味，朋友們也有各種相約烤肉的局。」

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接著提到，今年輪到他負責採買食材，打算除了雞豬牛羊肉、香腸、吐司、香菇、青椒等基本食材，也會買魚、蛤蜊、扇貝，因為朋友們愛吃海鮮。不過，除此之外就想不到還可以買什麼，「有點想買以前沒烤過的試試，好奇大家中秋必烤的食材有哪些？」

貼文引發熱論，其中點名率較高的食材，有金針菇、香腸、棉花糖、甜不辣，「金針菇，烤麻糬好像也不錯」、「香腸，NO.1」、「香腸，狂滴油生火」、「棉花糖啊！但都會烤焦」、「香腸、棉花糖」、「奶油金針菇+胡椒鹽」「甜不辣吧？沒看過不烤甜不辣的」、「甜不辣，低調的靈魂角色」、「奶油金針菇、甜不辣、肉片、海鮮。」

海鮮類也頗有討論度，「帆立貝！扇貝！還有魚下巴，烤起來又油又香」、「烤香魚很好吃」、「都習慣買某家的鮪魚腹排或鯖魚」、「烤魚、啤酒蝦」、「烤扇貝感覺超豪華。」

另外還有網友表示，「櫛瓜」、「玉米、金針菇、香菇、筊白筍」、「烤魚很麻煩啊」、「棉花糖買越小包越好，信我」、「地瓜、干貝、泰國蝦、牛小排」、「豬血糕、干貝」、「豆干、米血、雞翅」、「烤茄子！去年第一次烤才知道這麼好吃。」

此外，若以去年的網路聲量排行來看，最受歡迎的食材是肉品（牛、豬、雞），其中又以牛肉居冠，海鮮也是許多人心中的必烤食材，又以「蝦子」與「扇貝」最受關注。在一系列討論串中，香腸、麻糬、吐司也被大推烤肉必備，尤其香腸的人氣高，除了美味還能墊胃。

▼網友去年熱議的烤肉熱門食材排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

網友熱議中秋烤肉熱門食材排行（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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