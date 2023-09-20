中秋節連假蘇花路廊行車攻略！　南下北上車潮尖峰時段曝光

▲中秋連假蘇花路廊行車攻略圖。（圖／記者王兆麟翻攝，點圖放大）

記者王兆麟／花蓮報導

今年中秋節連續3天假期自9月29日（星期五）至10月1日（星期日）止，東區養護工程分局表示，預估蘇花路廊首日將出現南下最大車潮，全日交通量約15,500輛次/日，當日首波車潮將自上午6時起湧現，壅塞情形預計將持續至中午12時以後緩解；10 ／1則以北返車流為主，將出現北上車流高峰，北上全日交通量約14,700輛次/日，車潮將自上午10時起陸續湧現，持續至晚間7時後緩解。

東區養護工程分局針對假期，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。

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東區養護工程分局提醒，中秋節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

* 9月29日：5時至17時（雙向）。

* 9月30日：7時至13時（雙向）。

* 10月1日：12時至18時（雙向）。

公路局最後提醒用路人，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

