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台東縣海岸線區社福中心志工暖心做月餅　送愛進24戶弱勢

▲「幸福種子志工隊」與在地糕餅名店合作，一起動手做月餅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「幸福種子志工隊」與在地糕餅名店合作，一起動手做月餅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在重創台東縣海岸三鄉鎮的海葵颱風遠離後，台東縣政府社會處海岸線區社福中心立即號召所屬的「幸福種子志工隊」與在地糕餅名店合作，一起動手做月餅，月餅出爐後立即派員驅車送至長濱鄉、成功鎮及東河鄉因颱風受創的24戶弱勢家庭。

在中秋節這個充滿濃濃的團圓氛圍的節日前夕，海岸線區社福中心與在地糕點店合作的愛心義舉，不但讓志工們習得月餅的製作技巧，更讓愛心月餅送進區內生活困難或缺乏關懷的家庭裡，志工與社工藉由送月餅訪視服務對象，陪著聊天，話家常。其中案主小楷(化名)表示，海葵颱風直撲台東，家人們還在努力清理著遭颱風肆虐過後的家，倒塌的路樹與山坡落石只能一處處的慢慢清理，在這樣艱困的情境下，收到月餅及志工們的關懷感到特別暖心，而小楷拿起禮盒後也揚起許久不見的笑臉。訪視過程才知道因為斷電多日冰箱食物已腐壞，此次的月餅應景外又可以果腹，是最有溫度的禮物。

此外，一名領有身心障礙證明的媽媽－小卉(化名)，因長年抗拒服藥，精神狀態容易起伏不定，甚至不願意讓社福單位介入關心，在社福中心協調各網絡單位，歷經2年的長期陪伴，現已順利輔導小卉穩定就醫，當小卉願意接納志工們的愛心月餅與關懷，同時也代表著能理解人與人之間的交流有著正向的力量，在中秋佳節祝福中，感受到社會各界的支持和關心。

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