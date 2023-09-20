越來越難賺？YouTube爆停更潮　他整理名單驚：感覺不單純

▲YouTube爆停更潮。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前，多名人氣YouTuber紛紛宣布停更，包括這群人、阿神等等，以嘲諷時事聞名的「狂新聞」16日也無預警更新了最後一集。就有網友整理出一份YTR停更名單，「前陣子B站停更潮，現在換YT停更潮」，詢問是不是YouTuber越來越難賺了？話題引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有YouTuber越來越難賺的卦啊？」文中列出好幾個有變動的人氣YouTube頻道（藍字為確定宣布停更）：

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●這群人：2008年創頻道，訂閱數358萬、總觀看數11.3億，明年停更。

●阿神：2009年創頻道，訂閱數309萬、總觀看數22億，10/15停更。

●卡提諾狂新聞：2014年創頻道，訂閱數104萬、總觀看數3.6億，9/16停更。

●眼球中央電視台：2015年創頻道，訂閱數118萬、總觀看數2.8億，5/31停更。

●上班不要看：2015年創頻道，訂閱數92萬、總觀看數3.6億，呱吉17日凌晨無預警宣布無限期停更，但之後又刪文。

●看電影了沒：2016年創頻道，訂閱數89萬、總觀看數3.3億，1/12停更。

●木曜4超玩：2017年創頻道，訂閱數234萬、總觀看數8億，員工集體離職、製作人陳百祥出走。

原PO也在文中表示，8月底的時候，有「YouTube地下理事長」稱號的阿滴也透露，現在YT整體流量都在降，「前陣子B站停更潮，現在換YT停更潮，有沒有人去做分析啊？感覺不單純，有卦嗎？」

貼文引發討論，「飽和又高更新，題材又差不多」、「台灣的餅就這麼大，一堆新YTR搶著吃」、「YT如果沒做商業合作，只適合小團隊」、「世代交替」、「觀眾口味變了吧？變喜歡短影片那種，然後YT又一堆黃標還是啥的」、「有幾個是財富自由，要退休吧」、「賺夠多了，然後再來沒賺頭了，與其花錢花心思繼續經營，不如立即停利。」

還有人直呼，「賺的不是流量收益，是廠商的業配」、「所以很多賺飽了就去創業了啊」、「想做長久的才有問題吧？賺夠就轉投資了」、「美國從2016以來就很難賺了，都一定要靠捐款或工商」、「YT流量少，主因就是抖音，現在的學生，從幼稚園到大學生都是看抖音居多」、「你以為是停更，實際上是退休」、「一大堆廣告，煩不煩？越來越不想看u吐。」

▲有網友坦言，越來越不想看YouTube。（示意圖／Pixabay）

近日，Google台灣客戶解決方案副總經理李芝禎表示，可以看出，在近年來，粉絲越來越願意為喜歡的創作者跟內容埋單，目前「粉絲力」已經可以直接轉變為購買力，觀眾越來越願意做出實際的支持行動，台灣有3000個頻道，總收入較去年增加4成。

新的創作者到底要怎麼被看到呢？YouTube官方表示，以目前的演算法看來，如果新創作者的影片能夠吸引人點進去，並且可以持續看，也就是有「續播率」，並且讓觀眾留言互動，這個影片就會有更高的機率被大眾看見。除個別創作者之外，官方也發現，在不同管道投放商業內容也會有不同成效，目前連網電視、短影音等不同形式的影片也受到歡迎，而在連網電視上，許多用戶都是與家人在一起的時候收看，也就適合投放闔家歡樂的廣告內容。