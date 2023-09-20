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看女生打球「掏GG集體自慰」　巴西男大生噁心脫褲狂動！下場慘了

▲▼女子排球比賽到一半，剛贏球的男大生脫褲繞場，還在場邊集體自慰。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西發生離譜事件，聖阿馬魯大學（UNISA）一群男大生衝進女子排球比賽現場，他們脫下褲子、繞場奔跑，還在場邊掏出陰莖「集體自慰」，噁心行徑全被驚恐目擊者拍下，並在社群媒體瘋傳。

巴西《都市報》等外媒報導，主辦校際球賽的聖卡里洛大學（Sao Camilo University）證實，這起事件發生在4月，但影片本周才被流出瘋傳。來自聖阿馬魯大學的男子球隊獲勝後，竟透過集體裸奔、集體手淫的方式慶祝。

聖阿馬魯大學證實，6名醫科生已於本周被開除學籍，「身為一個擁有逾55年歷史的機構，本校強烈反對這種完全違背我們歷史與價值的行為。」不過，校方並未公布學生姓名與身分。

巴西教育部長桑塔納（Camilo Santana）指出，這些年輕人未來將成為醫生及社會棟樑，「如此不尊重女性及禮儀」的行為，「令人噁心且無法接受」。他表示，這起事件也受到總統魯拉（Luis Inácio Lula da Silva）的關切。

巴西婦女部抨擊，「打破數世紀的厭女文化是一項持續性任務，需要仔細審視所有類型的性別暴力。像是聖阿馬魯大學醫科生這樣的態度永遠不能被正常化，必須以嚴格法律加以打擊。」

與此同時，聖保羅警方已經發起調查，如果男大生們被判定猥褻罪，可處3個月至1年監禁，若被判觸犯性騷擾，可能面臨1年至5年有期徒刑。

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