友邦政治危機？　巴西總統警告：瓜地馬拉有政變風險

▲魯拉表示，瓜地馬拉存在政變風險。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西總統魯拉（Luis Inácio Lula da Silva）19日在聯合國大會上向各國領袖警告，中美洲國家瓜地馬拉可能發生政變，「將妨礙民主選舉勝選者就任」。瓜地馬拉上月舉辦大選決選，但美國表示該國選後面臨民主風險，而勝選的在野黨參選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）上周證實暫停參與新舊政府交接程序。

路透報導，瓜地馬拉種子黨總統當選人阿雷巴洛在大選爆冷闖進第2輪決選後，獲得壓倒性勝出，但就在上周，瓜地馬拉最高檢察官辦公室突襲搜查存放大選選票的設施，並打開已密封的票匭。檢方稱，種子黨在選前的黨員登記存在違規行為，但該黨否認。

阿雷巴洛上周曾說，這場法律行動背後核心人物是檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）、特別檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）與法官歐瑞亞納（Fredy Orellana），這3名謀劃政變者必須辭職，暫停參與權力交接。

美國駐美洲國家組織大使莫拉（Francisco Mora）18日形容，最高檢察官辦公室的行為是「對法治的攻擊」，敦促瓜地馬拉當局，停止針對選舉官員與阿雷巴洛所屬政黨成員的恐嚇行為。

對此，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）19日在聯合國大會發言時提到，選舉受到不必要的外國干預，重申政權和平轉移的承諾。

▼瓜地馬拉種子黨總統當選人阿雷巴洛。（圖／路透）