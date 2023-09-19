轟農業部說謊又自打臉！　游淑慧一張圖破解進口蛋爭議

▲國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口巴西蛋效期爭議不斷，外界質疑巴西蛋為何放4個月還能賣，農業部先前指巴西蛋有經過噴膜塗蠟處理，所以可以延長保存期限，但又被揭露這批巴西進口蛋「根本沒塗蠟」，農業部再回應確實沒有塗蠟，但是有做噴膜處理。對此，國民黨台北市議員游淑慧18日就在臉書整理出農業部的澄清時序，大轟既說謊又自相打臉。

游淑慧指出，農業部內部資料傳出，巴西的進口蛋自始至終根本沒有包膜，農業部卻用「汽車外殼會打臘，用的可能是油臘、也可能是水蠟」做比喻，還要大家「不要太糾結」，但現在問題是這些蛋「根本沒打蠟」。她不禁直言，顯然農業部先前根本沒有掌握狀況，面對人民食安，只想隨便找一個理由就搪塞過去，現在更把自己陷入自相打臉的「矛盾謊言迴圈」。

「今天就帶大家破解，農業部究竟是怎麼讓自己『既說謊又自相打臉』的」，游淑慧提到，首先，農業部在9月11日對外正式聲明「巴西蛋因為長時間運輸因為全程冷鏈並塗有食用蠟包膜，所以最長可保存4個月」，顯示出蛋能夠保存到4個月，是因為「有包膜也有冷鏈」；結果，到了12號，被稽查出根本沒有包膜時，農業部趕忙改口是「巴西蛋還在巴西境內食確實做過噴膜，只是來到「台灣洗選場被洗掉」

游淑慧再表示，拖到現在，內部資料揭露，大家才赫然發現這些蛋根本沒有包膜 ，農業部馬上又修正說法，說是「有完整冷鏈」，要大家「不用太糾結」。她質疑，這就奇怪了，有洗選過的蛋就已經不是冷鏈，有完整冷鏈包膜就不該被洗掉，兩者一定有其一是錯的，而且只要其一沒做到，就會無法滿足一開始說的「有冷鏈、有包膜可以保存到120天」的說法，完完全全的自相矛盾。

「所以這批蛋，從正著看、倒著看，都是過期蛋」，游淑慧批評，農業部扯了這麼多謊，最後還好意思要大家「不用太糾結」，這就是行政院口中所謂的「進口蛋確有成效，予以慰留」的農業部長陳吉仲嗎？

▲游淑慧整理出農業部進口蛋爭議時序。（圖／翻攝自游淑慧臉書）