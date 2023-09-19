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批陳吉仲道歉「完全沒誠意」　賴士葆：繼續口頭負責、實則戀棧吧

▲▼國民黨立法院黨團召開「超思案疑點越滾越大 陳吉仲還想甩鍋？」記者會 賴士葆 李德維 游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口巴西蛋爭議不斷延燒，農業部長陳吉仲19日現身立法院說明相關爭議，強調政策效益還是高於成本，但因為這樣的許多抹黑造謠，甚至許多的不實攻擊，造成農業部同仁的壓力及社會紛擾，「我願意為這樣的紛擾道歉。」對此，國民黨立委賴士葆就在臉書大轟，這樣的道歉完全沒有誠意，「陳吉仲就繼續口頭負責，實則戀棧留任吧！」

賴士葆大批，沉寂幾天的陳吉仲終於出面為雞蛋引發社會的紛擾鞠躬道歉，但令人訝異的是，陳吉仲仍然活在自我感覺良好的認知，將所有的批判聲浪導向污衊、抹黑、非事實。「完全沒有誠意的道歉，只是礙於社會的指責聲浪虛應故事」，他坦言，陳吉仲看起來完全不認為自己有錯，有錯的是所有批評者庸人自擾，如果是這樣，社會不需要也不欠這樣毫無認錯誠意、官樣文章的道歉。

賴士葆提到，前幾天，陳吉仲說進口蛋帶來60億元的經濟效益，仍堅持這個政策是讓消費者與農民都受惠，他不禁大轟，「陳吉仲高居廟堂之上，真的不知民間疾苦」，如今老百姓視吃蛋就心生恐懼，猶豫家中冰箱的蛋該否丟棄；昨天還查獲液蛋加工廠將進口蛋與國產但混和加工卻蒙混標示台灣為產地、還有被地方政府查到誤標效期被下架的進口蛋等等都讓民眾惶恐不安，陳吉仲說進口蛋讓消費者受惠，完全昧於事實。

此外，賴士葆也一一分析陳吉仲的說法。他指出，第一，陳吉仲說所有的資訊公開透明，但現在很多資訊仍交代不清；第二，陳吉仲說農業部並非不提供資料只是回文有時間差，但立委和縣市首長要資料，農業部都說不方便給，並非回文時間差的問題；第三，陳古仲說進口蛋都有告訴業者保存期限和規範，但所有出面的廠商都指向農業部沒有告知相關的資訊和規範；第四，前幾天農業部說進口但都有包膜，保存期限120天，現在說保存期限90、110、120天，跟包膜無關，關鍵重點在於好的冷鏈，民眾不知該相信哪個說法是真，更何況冷鏈斷鏈的事實。

「陳吉仲說他不會戀棧，願負自己的責任，這個說詞了無新意，因為已經講太多次了」，賴士葆最後諷刺，既然陳吉仲繼續留任對在野黨是利多，「感謝蘇貞昌的震怒，讓辭職秀峰迴路轉，陳吉仲就繼續口頭負責，實則戀棧留任吧。」

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