獨／理科先生遭爆「割痔瘡叫太太出錢」　他怒告前妻閨蜜意外曝收入

記者黃宥寧／台北報導

百萬網紅「理科太太」陳映彤前年底與華裔美籍前夫John結束5年婚姻，John也發文藉此抒發情緒，豈料理科太太閨蜜竟在貼文底下留言爆料，「從婚戒、結婚甚至連John來台外痔手術費都是由女方支付...」，讓Jonh一氣之下對該名留言者提告，請求200萬賠償，士院審理後認判賠10萬適當，同時也意外曝光雙方驚人收入。

「理科先生」John（本名吳哲宇）提告主張，成姓留言者是前妻女友人，2022年1月9日以其所有Instagram帳號，到他貼文下方留言：「…結婚以來從婚戒、婚禮、生產，坐月子到後來的生活費，教育費用，2020來臺灣的外痣手術都是由女方出」。

同時還指出 ：「並不是每個人都要接受你長期的精神暴力和不斷負面情緒扭曲事實」，故認該言論侵害其名譽權、隱私權，且洩漏醫療隱私資訊，個資法規定，使他受有精神痛苦，故請求200萬非財產上損害賠償，及刊登勝訴啟示以回復名譽等。

成女抗辯說，她與理科太太為好友，理科太太會將夫妻相處、摩擦等情形向她傾訴，言論是依據親身觀察Jonh與理科太太的相處情形，及理科太太轉知的事實，並無任何與事實不符之處，她的言論為可受公評的合理評論，並未侵害John名譽權，故不得請求損害賠償及回復名譽處分。

成女辯護律師也強調，國人罹患痔瘡機率近9成，縱認她所述透露Jonh進行外痣手術而侵犯其資訊自決權，Jonh所受侵害也屬輕微而不符合情節重大要件，也不得請求賠償等語。

▲理科太太與前夫Jonh昔日恩愛同框一起拍攝影片。（資料圖／翻攝自YouTube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

法官經查，成女為理科太太友人，理科太太在好友聚會時，私下與她分享彼此婚後家中經濟分攤、金錢支出等，有相當理由確信內容為真實；John於書狀稱，2019年、2020年間大多時間與太太居住在台灣，且期間除參與經營YOUTUBE頻道影片拍攝外、照顧子女外，並無其他工作。

但是，時代變遷，傳統「男主外、女主內」的僵化觀念早已過時，夫妻間本得協調由一方外出工作賺錢營生、另一方於家中操持家務及照顧子女，John自陳婚後該段時間無收入，僅是在家照顧子女及拍攝YT；而理科太太既為知名YOUTUBER，其所經營頻道獲利應甚豐，在此情形下，就算John無業在家顧小孩，經濟能力較佳太太負擔家中開銷，顯與現今時代風氣符，成女留言稱費用多為女方支出為真實，無蓄意曲解之意，實難認有何侵害名譽權之處。

▲理科太太女友人到Jonh的IG留言爆料。（資料圖／翻攝自John IG）

至於，成女稱「並不是每個人都要接受你長期的精神暴力和不斷負面情緒扭曲事實」等文字，也是以理科太太友人身分出言維護，其內容應認是就可受公評之事所為合理評論，也難認有何侵害名譽權。

然而，成女留言提及「John在台灣進行外痣手術」，法官認一般社會通念，個人身體狀況如何、有何種病史、曾患過何種痼疾及接受過何種醫療處置等資訊，均屬個人私生活事務領域資訊，應認原告對此保有合理隱私期待，但成女卻在網路上揭露手術，已侵害Jonh隱私權。

法官審酌Jonh學歷為博士畢業、藥劑師，年收入為美金11萬元（約新台幣352萬餘元），離婚、有1名未成年子女待扶養；成女大學畢業，職業為家管、無收入，名下財產總額為1171萬餘元，認成女賠10萬屬適當。