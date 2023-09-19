快訊／周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白

▲前中國小姐張淑娟。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年（2022年）指稱已退隱多年的前中國小姐冠軍張淑娟，是台北市長蔣萬安之父蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，張淑娟赴台北地檢署提告自清，周到場搶鏡頭宣稱公開道歉、又跟時任國民黨台北市議員王鴻薇互罵「蟑螂老鼠」，張淑娟被周企圖擠開人群逼近她的舉動嚇得掩面痛哭，她今（19）日下午2點半到台北地院出庭，首度與被起訴涉犯加重誹謗等罪嫌的周及名嘴蔡玉真當面攻防。

現年61歲的張淑娟於1988年25歲擔任華航空姐時，參加中華民國小姐選美比賽摘下后冠，她無意進入演藝圈發展，後來做過電視節目主持人、高中心理輔導老師，逐漸淡出螢光幕，2017年從台塑集團退休，潛心油畫創作，去年剛取得東海大學美術研究所碩士學位。

▲周玉蔻（右）2022年在張淑娟提告當天搶先到場，與時任國民黨台北市議員王鴻薇（左）當眾互罵「蟑螂老鼠」等語。（資料照／記者屠惠剛攝）

去年九合一公職大選期間，周玉蔻緊咬當時代表國民黨角逐台北市長的蔣萬安身世，質疑蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子、不該藉此身分騙票，周去年9月22日更在電視節目公開指稱，蔣父蔣孝嚴1999年鬧出「晶華緋聞案」，女主角就是張淑娟，周煞有介事說飯店經理確認當年訂房的人是張淑娟，還有資深媒體人看過飯店走廊監視畫面出現張淑娟。

輿論頓時撻伐周玉蔻此舉「下流」、「跨越文明底線」，張淑娟也發表澄清聲明，強調媒體所稱「晶華事件」於1999年12月5日發生當天，她正在電視台主持2個節目，絕無任何自損清白行為，周玉蔻與蔡玉真空穴來風、對她惡意栽贓，不僅毀人名節、破壞她多年平靜生活，也使她已過世雙親蒙受極大侮辱，因此於去年9月26日和律師到北檢告周、蔡2人。

周玉蔻當天搶先到場，在媒體鏡頭前九十度鞠躬聲稱對張淑娟道歉，卻跟保護張淑娟的王鴻薇鬥嘴10幾分鐘，當眾互罵「政治蟑螂」、「妳老鼠」等語，周還緊跟著張淑娟企圖擠開人群靠近，嚇得張淑娟掩面痛哭，淚控周利用媒體霸凌弱勢、糟蹋她的清白，「如果我身在古代，已投井自殺死掉了」，幸好現場眾人合力遮擋，張淑娟才免於遭周拉扯。

▲周玉蔻2022年在張淑娟提告當天，搶先到台北地檢署對著鏡頭鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤。（資料照／記者黃哲民攝）

周玉蔻否認故意鬧場阻擋張淑娟提告，也否認爆料替當時民進黨台北市長候選人陳時中拉抬選情。在記者連續追問下，周承認爆料錯誤，但喊話王鴻薇「不要利用人家張淑娟」，記者問她蔣孝嚴的緋聞跟蔣萬安有何關連，周變臉高分貝反嗆：「有沒有公義道德之心？真相不需要調查嗎？你還好意思問這個問題，大哥！」

蔡玉真當天預先在臉書PO文向張淑娟道歉：「我自始至終無意說出真正的女主角姓名。」聲稱只是要告訴大家「章孝嚴（按：即蔣孝嚴）一路說謊」、無心傷害中國小姐，「對張小姐表示由衷的歉意」。

檢方偵辦時，周玉蔻、蔡玉真所稱消息來源、當年擔任晶華VIP訂房主管的戴姓女子出面應訊，證稱不曾替張淑娟訂房、也沒說過此事。檢方認為周、蔡2人沒合理查證，卻靠不實爆料衝高節目收視率，並輕率公布張淑娟個資、暴露於難以控制及想像的風險中，今年（2023年）7月起訴周、蔡2人涉犯加重誹謗、《個人資料保護法》等罪嫌。