　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白

▲▼周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白。（圖／記者黃彥傑攝）

▲前中國小姐張淑娟。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年（2022年）指稱已退隱多年的前中國小姐冠軍張淑娟，是台北市長蔣萬安之父蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，張淑娟赴台北地檢署提告自清，周到場搶鏡頭宣稱公開道歉、又跟時任國民黨台北市議員王鴻薇互罵「蟑螂老鼠」，張淑娟被周企圖擠開人群逼近她的舉動嚇得掩面痛哭，她今（19）日下午2點半到台北地院出庭，首度與被起訴涉犯加重誹謗等罪嫌的周及名嘴蔡玉真當面攻防。

現年61歲的張淑娟於1988年25歲擔任華航空姐時，參加中華民國小姐選美比賽摘下后冠，她無意進入演藝圈發展，後來做過電視節目主持人、高中心理輔導老師，逐漸淡出螢光幕，2017年從台塑集團退休，潛心油畫創作，去年剛取得東海大學美術研究所碩士學位。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻（右）2022年在張淑娟提告當天搶先到場，與時任國民黨台北市議員王鴻薇（左）當眾互罵「蟑螂老鼠」等語。（資料照／記者屠惠剛攝）

去年九合一公職大選期間，周玉蔻緊咬當時代表國民黨角逐台北市長的蔣萬安身世，質疑蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子、不該藉此身分騙票，周去年9月22日更在電視節目公開指稱，蔣父蔣孝嚴1999年鬧出「晶華緋聞案」，女主角就是張淑娟，周煞有介事說飯店經理確認當年訂房的人是張淑娟，還有資深媒體人看過飯店走廊監視畫面出現張淑娟。

輿論頓時撻伐周玉蔻此舉「下流」、「跨越文明底線」，張淑娟也發表澄清聲明，強調媒體所稱「晶華事件」於1999年12月5日發生當天，她正在電視台主持2個節目，絕無任何自損清白行為，周玉蔻與蔡玉真空穴來風、對她惡意栽贓，不僅毀人名節、破壞她多年平靜生活，也使她已過世雙親蒙受極大侮辱，因此於去年9月26日和律師到北檢告周、蔡2人。

周玉蔻當天搶先到場，在媒體鏡頭前九十度鞠躬聲稱對張淑娟道歉，卻跟保護張淑娟的王鴻薇鬥嘴10幾分鐘，當眾互罵「政治蟑螂」、「妳老鼠」等語，周還緊跟著張淑娟企圖擠開人群靠近，嚇得張淑娟掩面痛哭，淚控周利用媒體霸凌弱勢、糟蹋她的清白，「如果我身在古代，已投井自殺死掉了」，幸好現場眾人合力遮擋，張淑娟才免於遭周拉扯。

▲▼資深媒體人周玉蔻鏡頭前鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻2022年在張淑娟提告當天，搶先到台北地檢署對著鏡頭鞠躬聲稱向張淑娟道歉，受訪承認爆料錯誤。（資料照／記者黃哲民攝）

周玉蔻否認故意鬧場阻擋張淑娟提告，也否認爆料替當時民進黨台北市長候選人陳時中拉抬選情。在記者連續追問下，周承認爆料錯誤，但喊話王鴻薇「不要利用人家張淑娟」，記者問她蔣孝嚴的緋聞跟蔣萬安有何關連，周變臉高分貝反嗆：「有沒有公義道德之心？真相不需要調查嗎？你還好意思問這個問題，大哥！」

蔡玉真當天預先在臉書PO文向張淑娟道歉：「我自始至終無意說出真正的女主角姓名。」聲稱只是要告訴大家「章孝嚴（按：即蔣孝嚴）一路說謊」、無心傷害中國小姐，「對張小姐表示由衷的歉意」。

檢方偵辦時，周玉蔻、蔡玉真所稱消息來源、當年擔任晶華VIP訂房主管的戴姓女子出面應訊，證稱不曾替張淑娟訂房、也沒說過此事。檢方認為周、蔡2人沒合理查證，卻靠不實爆料衝高節目收視率，並輕率公布張淑娟個資、暴露於難以控制及想像的風險中，今年（2023年）7月起訴周、蔡2人涉犯加重誹謗、《個人資料保護法》等罪嫌。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
收200多萬「拿了錢就跑」　作品交出2張白紙
全聯「1神物」特價　比好市多便宜！內行一口氣搬6瓶
300年首度！　南瑤宮宣布封廟
領錯屍體還退冰　殯儀館險「剖錯人」！高大成說話了
《木曜4》觀眾嘆：越看越難過　邰智源「滾」7字回應
快訊／告周玉蔻首開庭！　張淑娟現身了
快訊／「台版柬埔寨」7萬交保　嫌犯落跑了！
捐路邊女50元！　網友認出「高雄都市傳說」：她比你有錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

批周玉蔻「舌頭殺人為業」！張淑娟嘆被偷走一整年：像活在冥界

34歲男小擦撞呆坐車裡...警一查他被緊急協尋！車禍反變救贖

快訊／苗栗頭屋棧板工廠火警「全面燃燒黑煙狂竄」　消防搶救中

相驗領錯屍體還退冰　新竹傳烏龍險「剖錯人」…高大成說話了

桃園三寶鬼切「學長剎不住直接撞上」　網友：雞腿換駕照？

快訊／周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白

「台版柬埔寨」棄屍男開庭淚求想陪小孩　7萬交保竟落跑了

外送員錢包放萬元搞丟　警靠「功德金6200元」收據找到他

相驗搞錯遺體！竹市殯儀館鬧烏龍　家屬見「死後長鬍子」傻眼

網友揪人妻「激烈對決」！學A片泡澡當飛機杯　1原因讓綠夫完敗

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

批周玉蔻「舌頭殺人為業」！張淑娟嘆被偷走一整年：像活在冥界

34歲男小擦撞呆坐車裡...警一查他被緊急協尋！車禍反變救贖

快訊／苗栗頭屋棧板工廠火警「全面燃燒黑煙狂竄」　消防搶救中

相驗領錯屍體還退冰　新竹傳烏龍險「剖錯人」…高大成說話了

桃園三寶鬼切「學長剎不住直接撞上」　網友：雞腿換駕照？

快訊／周玉蔻爆「晶華緋聞」毀名節　張淑娟現身北院拚清白

「台版柬埔寨」棄屍男開庭淚求想陪小孩　7萬交保竟落跑了

外送員錢包放萬元搞丟　警靠「功德金6200元」收據找到他

相驗搞錯遺體！竹市殯儀館鬧烏龍　家屬見「死後長鬍子」傻眼

網友揪人妻「激烈對決」！學A片泡澡當飛機杯　1原因讓綠夫完敗

《木曜4》粉絲喊難看「邰智源喊滾」！網翻直播：不是第一次罵了

改款「新CMC Zinger 5人座」價格流出！1.5升渦輪油耗13.4km／L

德外長稱習近平為獨裁者　陸外交部：政治挑釁已提交涉

蔡詩芸爆婚變後首現身回應　「幸福是自己給的」曝現階段心情

北市團膳業者用到違規「混蛋」！20家補習班受害「900名學童吃下肚」

杜絕進口蛋　嘉義縣跨局處聯合稽查學校午餐

外國人說不得？他指「2事」是台灣信仰　一被戳台人就爆炸

郭台銘全台連署站確定20日重啟　首波10處地點一次看

阿帕契彩繪機未達戰場隱蔽偽裝效果　不符作戰實需取消陳展

農業部進口蛋屢遭疑　蛋商：窮追猛打太誇張

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

她借住遭性侵！友手機一堆熟睡私密片

192公分男學生跳水竟癱瘓　家長求償4800萬

跟團到阿里山玩！彰化男突倒地昏迷　搶救仍不治

彰化鬼月送肉粽失敗　改今晚9點送煞

少年偷開馬3出遊　連撞3車肇逃！老爸氣炸提告

路口突迴轉！後車閃不過撞上乘客爆頭亡　騎士下場曝

不上高速公路了！鬼月「送肉粽」改到今晚9點舉行

高齡註銷駕照　他撞死女騎士賠125萬

砍斷寵物店員手臂　 冷血雙煞續押

百億大亨朱國榮　豪華遊艇逃亡菲律賓

更多熱門

相關新聞

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲請辭獲慰留。媒體人周玉蔻17日表示，陳吉仲的問題在於治理能力太差、領導威望不足，「我早就在臉書說過他是內閣的災難」、「辭了，又慰留下來，更是麻煩」。

周玉蔻轟高嘉瑜道歉：鱷魚的眼淚！

周玉蔻轟高嘉瑜道歉：鱷魚的眼淚！

周玉蔻嗆趙少康拋妻棄子被求償10/11宣判

周玉蔻嗆趙少康拋妻棄子被求償10/11宣判

賴佩霞申請哈佛校友會遭拒！　周玉蔻秀畢業證書：校友會恢復正直

賴佩霞申請哈佛校友會遭拒！　周玉蔻秀畢業證書：校友會恢復正直

賴佩霞談一例一休哽咽　周玉蔻喊：賴清德早解決讓你哭哭的修法！

賴佩霞談一例一休哽咽　周玉蔻喊：賴清德早解決讓你哭哭的修法！

關鍵字：

晶華緋聞加重誹謗個資法周玉蔻中國小姐張淑娟名嘴蔡玉真

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

台劇天花板是「這部」！網友激推

小彬彬賠光兒300萬「現業績翻漲年末分紅」

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面