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社會 社會焦點 保障人權

快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！大客車駕駛闖紅燈害命　判刑1年10月

記者黃宥寧／台北報導

知名女歌手鄭華娟胞妹，去年10月清晨騎乘YouBike，行經北市士林區中正路、承德路口，遭違規營業用大客車撞擊，頭部受創送醫仍回天乏術，肇事的羅姓駕駛被依法起訴。法院審理時，鄭華娟的胞兄也親赴法庭替手足討公道，甚至忍著悲傷表示「司機的行為就是故意殺人！」。士林地院今（7日）宣判，依過失致死罪，判處羅男1年10月。

女歌手鄭華娟胞妹相當優秀，投入國衛院服務，豈料，去年10月13日清晨騎乘YouBike，不慎遭64歲羅姓司機左轉行駛撞擊，因頭部重創搶救後仍宣告不治，羅男經酒測為0，痛失手足的鄭華娟與胞兄提起告訴，羅被依過失致死罪起訴。

上月8日士院首開準備程序庭，鄭華娟胞兄偕律師出庭，數位關心案情的親友也表情凝重坐在旁聽席。羅男毫無懺悔心向法官說「是我的過錯啊」，家屬則不願意和解，因羅男認罪且經檢辯同意，直接進簡式審判。

鄭家委任律師張瑋芸表示，被告為職業駕駛，貪圖方便搶快闖紅燈左轉，罔顧用路人生命安全，有經常性違規紀錄，公司疏失未監督放任載客，宛如「移動不定時炸彈」且毫不悔改，終釀悲劇惡行重大並不值得原諒。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲鄭華娟胞妹案發當日騎乘腳踏車卻慘遭違規職業駕駛撞擊身亡。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

律師更進一步說，鄭華娟胞妹生前一人獨自照顧年邁雙親，事發當日一如往常出門上班，事發前幾日才與在國外生活的家人相約不久再聚，豈料這一別即是永別，不僅至親頓失依靠，迄今尚在悲痛中難以平復，而被告未道歉及彌補，認全權交給公司，以為司法對他莫可奈何，建請法院重判，勿使道路淪為用路人地獄。

羅男則向法官抱怨「我不是闖紅燈是違規左轉，那時候是直行箭頭是綠燈」，法官當場「教育」他，當下左轉箭頭是紅色，就是未依號誌指示，更問他「你拗這個有什麼意義？還有什麼想說的嗎？」，羅男則回「錯就錯沒有話要講」。法官諭知全案辯論終結，定下月宣判。

庭後，鄭華娟胞兄向記者表示，目前心情尚未平復無法受訪，但也直言羅男行為就是「故意殺人、謀殺」。

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