老公控妻詐婚怒收回贈與房產　1原因人、房都沒了

記者黃翊婷／台北報導

葉姓男子指控曾姓妻子（現已離婚）詐婚，憤而決定提告，希望收回先前贈與妻子的房產。然而，士林地院法官一查，發現夫妻倆之所以會離婚，是因為葉男正在監獄服刑，刑期長達7年11個月，加上過去有家暴行為，才會被妻子告上法院並判准離婚，婚姻關係破裂是他自身犯罪行為所導致，因此裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

▲葉男懷疑妻子詐婚，憤而決定收回贈與的房產。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

葉男在判決書中主張，過去他以夫妻贈與為登記原因，將自己所有的一筆房產轉移給妻子，沒想到妻子竟然詐婚，依法他可以撤銷贈與，後續也透過存證信函通知妻子撤銷該筆房產贈與的事情，希望法官能判准，讓妻子將房產所有權移轉登記回自己名下。

曾女則表示，葉男主張她詐婚，曾向台北市政府提出訴願，也向台北地院提出過行政訴訟，結果均認定她沒有詐婚，夫妻倆感情失和是因為男方外遇，後來又涉及詐欺案件遭判刑入獄，造成她極大痛苦，這才向法院訴請離婚並獲得裁准。

士林地院法官經調查後發現，葉男提出的詐婚證據就是向台北市政府提出的訴願決定，以及向台北地院提出的行政訴訟的「陳述內容」，只是上述訴願決定及判決「結果」，均認定曾女沒有詐婚，此部分應當是葉男有所誤解，因此沒有採信。

法官接著表示，葉男因為涉及詐欺及偽造文書案件，被判刑7年11個月，目前仍在雲林監獄服刑當中，過去他與曾女相處時，還曾因為發生口角遭通報家暴，雙方婚姻關係破裂的原因，是他自身犯罪行為所導致，可歸責程度也是他比較高，所以女方向法院訴請離婚才會獲得准許，況且，在離婚案件中，也沒有查出女方有任何詐婚行為。

法官認為，由於葉男未再舉證證明曾女有任何違反民法第416條第1項第1款的事情，加上查無詐婚情況，以此提告要求撤銷贈與房產，核屬無據，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

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