基隆市府稽查1家進口蛋行　衛生局持續清查市售蛋品

▲基隆市衛生局持續查核市售進口蛋品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（19日）接獲農業部回文本市曾經有進口雞蛋業者名單共1家蛋行，來源國是土耳其，衛生局立即派員至該蛋行、蛋廠及公司，確認進口雞蛋之進貨憑證及蛋品流向等，經查該蛋行進貨該批雞蛋時間是2023年7月4日。衛生局表示，為確保市售蛋品流通安全，持續至製造業、販售業、餐飲業及烘焙業等處查核蛋品及其標示，若有查獲標示不實或違反食品安全衛生管理法相關規定者，將依法處辦。

基隆市衛生局指出，該蛋行係受外縣市某蛋商請託，協助處理部分中央畜產會之進口蛋，在進貨雞蛋隔天（7月5日）即將部份雞蛋製成白煮蛋1批，放置於冷藏庫中，約2-3天即售罄，其餘生蛋，因盛裝紙盤變形導致破損無法使用，遂將其以碎殼機絞碎；該批進口生蛋並未直接販售予其他業者或消費者，亦未加工製成洗選蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲籃蛋有溯源標籤。

基隆市府呼籲中央，應落實源頭管理及主動揭露進口蛋品相關資訊，俾利各縣市加強源頭查核，避免問題廠商提供之蛋品流入市面。衛生局也會持續掌握外縣市清查結果及貨物流向等，若涉及基隆，將儘速前往查核，以避免問題廠商提供之蛋品擴大流入本市。

另外，請食品業者應確保食品製程符合食品安全衛生管理法規定，並落實源頭管理，保留進貨憑證，販售之產品，應如實標示相關資訊，以確保供應的產品安全無虞。