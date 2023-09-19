盧秀燕開第1槍「營養午餐禁用液蛋」　北北桃宣布跟進

▲盧秀燕開第1槍「營養午餐禁用液蛋」，3縣市宣布跟進。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙蔡州／綜合報導

巴西進口蛋爭議不斷延燒，國內近日有液蛋加工廠被查出，用進口蛋混合台灣產雞蛋製作液蛋，出售時產地標示為「台灣」。為確保學生食品、健康安全，台中市長盧秀燕19宣布，學校營養午餐「禁用液態蛋」，只能使用國產現打蛋，目前台北市、桃園市及新北市均宣布跟進禁用液態蛋。

▲農業部專案進口雞蛋，引爆全台食安風暴。（圖／記者湯興漢攝）

盧秀燕19日在市政會議上表示，法律規定學校營養午餐食材必須使用國產蛋，市府18日針對轄內19間學校團膳業者稽查，雖然未查獲違規情事，但發現有業者使用「具有來源的液蛋」，為了確保學生食品、健康安全，即日起學校營養午餐一律禁用液蛋，只能使用國產現打蛋，直到市場雞蛋供應安全穩定為止。

台中市宣布禁用液蛋後，台北市、桃園市及新北市先後跟進。桃園市長張善政表示，教育局日前針對供應桃園學校午餐的6間食材商及17間團膳廠商稽查蛋品，結果均符合規定，也未使用進口蛋，考慮到目前中央尚未清楚說明進口蛋流向，為防止業者未來不慎誤用問題蛋品，桃園市即日起學校午餐禁用液蛋。

▲蔣萬安19日赴北市國小校園視察營養午餐供餐流程，隨後宣布全市校園營養午餐即日起禁用液蛋。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安則說，進口蛋有效日期標示爭議引起市民疑慮，台北市政府近日加強稽核團膳業者時發現，仍有部分業者使用液態蛋，「為了避免學童吃下來源不明的混用雞蛋，我向大家宣布，全市校園營養午餐即日起禁用液蛋，在各種風險、疑慮尚未消除前全數改用國產全蛋」。

新北教育局19日表示，新北市規定供應學校營養午餐「一律使用國產蛋品」，考量到近日進口蛋品流向不明，為了確保新北市學校午餐的食品健康安全，新北市學校午餐即日起暫停使用液蛋，全部改用現打國產蛋。