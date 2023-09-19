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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲曝AI競選歌曲「簡單的人」　附語音模型供民眾創「迷音」

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲19日晚間公布AI競選歌曲，歷經一開始地點選在台北流行音樂中心（北流）違反規章爭議，當天臨時更換成位在羅斯福路四段的The wall 藝文展演空間。柯文哲也於現場公佈AI競選歌曲「簡單的人」，連他都覺得「聲音真的很像」，也將把AI語音模型公佈給大家使用，希望大家能用他的聲音「講出自己想講的話」。

民眾黨於18日晚間公布柯文哲19日採訪通知，只見柯文哲19日晚上6時要舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，簡介寫道「跨越新時代、挑戰新科技，民眾黨總統參選人柯文哲將跳脫傳統框架，發表全新創作AI競選歌曲」，且地點選在台北流行音樂中心裡面的餐廳「北流卡夫卡」。

但台北市文化局長蔡詩萍18日晚間直言「怎麼又來了！」當下請北流查詢相關合約，確定營業場所內提供的販售品項、服務、內容等，都「不得涉及政黨活動」或違反法令；而民眾黨也緊急在晚上11時左右宣布要更換場地，直到19日中午才確定辦在文山區羅斯福路四段的The wall。

▲▼ 柯文哲AI語音模型暨單曲發表會-黃瀞瑩,柯文哲,陳宥丞,張其祿。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲AI語音模型暨單曲發表會，黃瀞瑩、柯文哲、陳宥丞、張其祿。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者會找來台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞擔任主持人，欲挑戰台北市第八選區立委選舉的立委張其祿也默默坐在台下與會。柯文哲致詞時表示，今天是他第一首競選歌曲，台語版「簡單的人」發佈會，大約2個月前有個變造音檔寄到各大媒體信箱，民眾黨有報案，現在正在偵辦中，「散播假錄音的朋友請耐心等待，我們一定會找到你。」

柯文哲提及，此事發生之後，民眾黨內部也開始討論，隨著時代進步，AI一定會出現，現在除了網軍、側翼、名嘴，現在還多了第四個「人工智慧」，但反向思考，或許也可以適應它，希望此AI語音模型出版之後，每個人都可以自由使用，「用柯文哲的聲音說出自己想說的話。」

▲▼ 柯文哲AI語音模型暨單曲發表會。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲強調，此活動政治意義，就是希望每個人用他的聲音，說出內心想講的話，也希望大家用正面思考，不要只看到AI壞的一面，「用更多人公開正面使用，壓過少數人公開操作。」

隨後，現場也公布AI創造的競選歌曲「簡單的人」，柯文哲直言「聲音真的很像耶！」聽完之後才覺得上次的變造錄音帶太爛了，科技不夠進步；而此次是用他上次開演唱會時，AI不斷進行學習、模仿唱腔。

最後，主持人跟柯文哲也再次邀請民眾填寫附在柯文哲Facebook、YouTube頻道的表單，索取「柯文哲AI語音模型」，創造各種「AI迷『音』KP」，不論是唱歌還是搞笑影片，都歡迎標註柯文哲，一起透過AI智慧讓政治更正面更有趣。

柯文哲AI競選歌曲「簡單的人」歌詞

我是一個簡單的人
認真做事是我的理念
講話不拐彎抹角
所以不時都在得失人

我不是搞怪，是社會太奇怪
人與人之間怎麼都是包裝出來？
我不是搞怪，也無什麼色彩
虛微的心怎樣改變這個世界？

我相信我相信咱的未來
有很多有很多要勇敢打拚的社會期待
凡事照起工，給子孫希望
做一個簡單的人

我是一個簡單的人
心存善念是我的信仰
三不五時有較固執
因為堅定是非是需要勇氣

我不是搞怪，是社會太奇怪
人與人之間怎麼變作無法互相信賴
我不是搞怪，是心中有眼淚
已經堅心作陣改變這個世界

我相信我相信咱的未來
有很多有很多要勇敢打拚的社會期待
不分你與我，將手牽起來
做一個簡單的人

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