北流餐廳宣布「AI競選歌曲」喊卡　柯文哲喊依法行事：不行就不行

▲柯文哲AI語音模型暨單曲發表會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲19日晚間公布AI競選歌曲，歷經一開始地點選在台北流行音樂中心（北流）違反規章爭議，當天臨時更換成位在羅斯福路四段的The wall 藝文展演空間，並公佈競選歌曲「簡單的人」。針對臨時更換場地，柯文哲說，不行就不行，依法行事就好。

民眾黨於18日晚間公布柯文哲19日採訪通知，只見柯文哲19日晚上6時要舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，簡介寫道「跨越新時代、挑戰新科技，民眾黨總統參選人柯文哲將跳脫傳統框架，發表全新創作AI競選歌曲」，且地點選在台北流行音樂中心裡面的餐廳「北流卡夫卡」。

但台北市文化局長蔡詩萍18日晚間直言「怎麼又來了！」當下請北流查詢相關合約，確定營業場所內提供的販售品項、服務、內容等，都「不得涉及政黨活動」或違反法令；而民眾黨也緊急在晚上11時左右宣布要更換場地，直到19日中午才確定辦在文山區羅斯福路四段的The wall。

針對原本想在北流的餐廳舉辦活動，結果現在是否為幕僚出包，進而改場地？柯文哲回應，本來餐廳業者是他的朋友，想說餐廳應該沒問題，底下幕僚就去聯絡，餐廳一開始也說「沒問題」，反正只是公布AI語音模型，結果18日新聞出來後，別人就開始來問。

柯文哲提及，「我倒覺得是這樣，如果當時餐廳跟北流簽約不行，不行就不行，這也沒有什麼，依法行事就好了。」