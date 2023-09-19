陳吉仲請辭未獲准　柯文哲喊話「民進黨放手吧」：總要有人負責

▲柯文哲AI語音模型暨單曲發表會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

身陷請辭風波、進口蛋爭議的農業部長陳吉仲，19日現身立院向社會大眾致歉，晚間突然宣布召開記者會，第二度90度鞠躬正式道歉，再次強調專案進口雞蛋政策沒有錯，並反駁外界對農業部和進口蛋的不實指控。面對陳吉仲至今未下台，民眾黨總統參選人柯文哲直言，「民進黨，放手吧！總要有人為此這件事情負責吧！」

柯文哲19日晚間舉辦AI競選歌曲發表記者會，會後接受媒體訪問。針對陳吉仲被慰留一事，柯文哲重申，自己已經說過，陳吉仲繼續幹下去，對民眾黨的選情非常有利，但對整個台灣人民不利，所以他的政治價值是「不要為了政黨利益犧牲國家利益」，「老實講，我看民進黨放手吧！總要有人為這件事情負責吧！」

柯文哲認為，一人公司、50萬資本額可以做幾億生意，且停業、還沒副業就可以先跟政府簽約，講到這裡就已經「很奇怪」，且政府買1億4000萬顆的蛋，現在報廢5000萬顆，要講清楚跑去哪。

柯文哲直言，「我是很節儉的人，我就問台灣的老百姓，你會不會覺得這個政府簡直是荒唐到離譜，跟以前高端疫苗一樣，買500萬劑丟掉100多萬劑，接近200萬劑，整個國家是在幹嗎？」