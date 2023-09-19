「食品良心」義美也用到巴西進口蛋　農業部資料含糊難判有無問題

▲進口單爭議持續延燒，地方政府嚴查有無問題蛋混充流入市面。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

進口雞蛋風波持續延燒，儘管農業部已公布各冷鏈倉儲點的存量、到期與未到期、待銷毀數量等，但各縣市實際用到多少、有無用到問題蛋等仍是個謎。台北市議員柳采葳19日指出，北市府終於拿到農業部的回函資料，根據該份「進口雞蛋洗選，加工及代工業者名單」，包括知名食品大廠義美在內，有3家業者都使用到巴西進口雞蛋。

柳采葳表示，北市府拿到農業部的回函資料，但卻是一份「殘缺的資料」，農業部給台北市政府的資料「進口雞蛋洗選，加工及代工業者名單」，上面有三家業者名單，包含食品大廠義美，以及宇貹農產產銷股份有限公司、勝大食品股份有限公司。

柳采葳指出，這份資料最大的問題在於沒有明確載明巴西蛋到底用了多少比例，只有列出國別，那這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90%還是99%，佔比問題沒有載明，難道是農業部刻意要隱瞞什麼事情？再來，農業部也沒有提供其他縣市業者資料，難道其他縣市使用了問題蛋製成食品不會賣到台北市嗎？如此北市又要如何追查用問題蛋所製成的食品。

柳采葳受訪時直言，農業部回函的資料資料太不完全，因此也無法確認業者是否用到有問題的雞蛋，「只能用回推的，因為畜產會有沒有給市府是用到哪一批進口蛋，因此不知道是不是用到有問題的雞蛋」。

柳采葳直言，這份資料公佈出來，恐怕也讓許多人中秋節過得很不安心，因為食品大廠「義美」也在裡面，義美有許多食品都必須使用到雞蛋；柳呼籲，農業部應該提供更近一步的資料給台北市政府，否則是整個使用到雞蛋的產業都跟你一起陪葬，也讓人民的中秋節蒙上一層灰，變成「走味的中秋」。

▲農業部進口蛋流向函。（圖／台北市議員柳采葳研究室提供）