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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／坦言「不認為高虹安每件事都對」　柯文哲：人不可能都100分

▲▼ 柯文哲AI語音模型暨單曲發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲AI語音模型暨單曲發表會。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長高虹安因在立委任內涉嫌詐領助理費，日前被檢方依照貪污治罪條例起訴，民眾黨中央評議委員會18日開會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，並視司法狀況再做進一步措施。民眾黨總統參選人柯文哲直言，自己不認為高虹安做的每件事情都對，但也認為外界要符合比例原則，「難道這個國家沒有其他事可以做嗎？」

柯文哲19日晚間舉辦AI競選歌曲發表記者會，被問到高虹安被暫停黨權，柯文哲表示，民眾黨基本上是自主性超強的團隊，中評會是獨立運作，大概一個月開會1、2次，而該項規則是2020年9月制定，既然有規則又有獨立單位，那結果出來後，「我們也只能說尊重啊！不然怎麼辦？」

至於會不會擔心高虹安燒到自己選情？柯文哲提及，「要符合比例原則。」他在此告訴民進黨，綠營去年選舉為什麼會輸，那是因為「打到沒款（意指不像話）」，但自己也要表明態度，「我也不認為高虹安做的每件事情都對，但是要符合比例原則，怎麼打成這樣個樣子？每天鋪天蓋地打法，難道這個國家沒有其他事可以做嗎？蛋都不去處理，每天處理這個。」

媒體追問，現在是否繼續力挺高虹安，還是要切割？柯文哲說，凡事正其道而行，該怎麼做就怎麼做，該告誡的還是會告誡，該支持的還是會支持，還是那句話「正常就好」，民進黨去年為什麼會輸掉選舉，就是因為打到老百姓反感。

至於現在不認同高虹安什麼事情？柯文哲先稱「私底下再講」，隨後又說，人不可能每一件事情都100分，包括他自己也一樣，但人家錯了會改，他也不會護短，是就是、不是就不是，不過仍要符合比例原則。

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