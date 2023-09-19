陳吉仲重申「進口蛋政策沒有錯」　他嘆：錯的是相信政府的民眾？

▲陳吉仲親上火線解釋進口蛋爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口巴西蛋爭議不斷延燒，農業部長陳吉仲19日早上受訪時表示，針對所有雞蛋專案進口，其政策效益仍高於成本，但因為許多抹黑造謠，甚至是不實攻擊，造成農業部同仁的壓力及引發的社會紛擾而道歉；傍晚他又召開記者會重申「政策沒有錯」，引發熱議。國民黨前立委高思博就在臉書發文大嘆，「如果農業部跟陳吉仲都沒有錯，錯的就是相信政府買進口蛋的業者跟民眾。」

高思博大嘆，知錯能改是一種美德，但有些人永遠不會檢討，一副「仙人打鼓有時錯，我不是仙人所以不會錯」的態度，他直言，「如果農業部跟陳吉仲都沒有錯，錯的就是相信政府買進口蛋的業者跟民眾！」

高思博也提到，關於缺蛋這件事，農業部一開始從來沒承認過，是說天氣冷、蛋雞要換羽，還搞出一票側翼罵街，說「不是缺蛋是缺腦」，一直到後來掩蓋不住了，才開始要專案進口蛋，農業部以為大家很健忘；他再指出，一個進口蛋的效期，農業部是要出來解釋幾次，一開始說噴蠟，然後被打臉，接著說是因為冷鏈，所以保存比較久，又被踢爆入台後常溫再洗選，噴蠟也變成噴礦物油，流向也保持神秘，這樣農業部還一點錯都沒有嗎？

高思博最後諷刺，「陳吉仲加油，沒有你搞這些風波，焦點可能就是台南的登革熱了。你繼續保持，幫民進黨總統參選人賴清德多轉移一些目光，這是你留任的最大用處了！」

針對進口蛋爭議，陳吉仲強調，專案進口雞蛋政策方向正確，有效消弭黑市價格，讓消費者吃的到蛋、買的到蛋，而且是買的到合理價格的雞蛋，但是外界的抹黑造謠，造成農業部門的同仁們背負不應該背負的壓力，社會大眾出現不應該有的疑慮，因此他宣布成立專案進口雞蛋專區，向社會大眾說明整體專案進口雞蛋政策背景、執行過程、政策效益，並就抹黑質疑一一解釋清楚，更進一步把所有文件和資料公開到專區，希望社會大眾可以清楚明白政策目的和效益。