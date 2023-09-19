陳吉仲道歉喊「絕不會戀棧」　李彥秀轟：荒謬！是否又會升官？

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

農業部長陳吉仲因進口巴西蛋政策爭議請辭而被慰留，今（19日）現身立法院民進黨團總召柯建銘辦公室時坦言，對於造成農業部同仁的壓力，以及社會紛擾，他願意為此道歉。對此，國民黨議員李彥秀在臉書發文砲轟，之前缺蛋，陳吉仲也說不會戀棧、會知所進退，然後就從主委加官晉爵成為部長，痛批「這次不戀棧部長，是不是又會升官？對人民神隱，見民進黨就低頭，真是荒謬！」

對於請辭一事，陳吉仲回應，現在依照行政院長陳建仁交代，有責任要把雞蛋進口專案疑義說明清楚，且要提出精進措施，每天戰戰兢兢，要做好每件事情，但是絕對不會戀棧，政務官本來就該負政務官的責任，他完全不會迴避，「針對雞蛋進口專案，不管政策執行過程及我個人去留，我的態度都非常清楚。」

李彥秀痛批，巴西進口蛋事件延燒至今，不見執政黨立委盡民意代表的責任，監督農業部及追查相關爭議，包括港湖區的現任立委高嘉瑜都選擇一昧護航陳吉仲，對人民的食安健康視而不見。

李彥秀指出，陳吉仲今日向民進黨團報告釋疑，但她認為，若要解釋，就請陳吉仲到菜市場去向人民解釋，為何農業部前一秒說沒有蛋過期，下一秒就證實5千多萬顆蛋過期？為何上一刻說巴西蛋都有打蠟，下一會兒卻稱只有包膜？

此外，李彥秀也質疑，農業部9月6日曾說，雞蛋數量並非無限量採購，中央畜產會要先呈報農業部確認數量才辦理採購，採滾動檢討，農業部因此可以避免超量購入，以保障國內蛋農的權益。然而，一個禮拜後，就被證實占比快4成，5400萬顆進口蛋耗損與到期，開轟「滾動檢討在哪？避免超量購入在哪？」

李彥秀透露，現在從桃園到新北，地方政府稽查出進口蛋未標示清楚就混入國產蛋液、變成散裝雞蛋的案件。面對爭議，陳吉仲今天才終於道歉，並稱「不會戀棧官位」，但事實上，面對缺蛋危機，陳吉仲之前也說不會戀棧、會知所進退，然後就從主委加官晉爵成為部長，痛批「上次說不戀棧主委，就升為部長，這次不戀棧部長，是不是又會升官？對人民神隱，見民進黨就低頭，真是荒謬！」