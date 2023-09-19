北市限今天交出蛋品流向　農業部粉專公布「最速件公文」

▲農業部粉專公布發給各縣市政府交代蛋品流向的函文。（圖／翻攝自Facebook／農業部）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口雞蛋延燒政壇，台北市長蔣萬安要求農業部、中央畜產會提供完整蛋品流向，如果今（19日）沒有拿到資料，將依《食安法》開罰。農業部長陳吉仲今在立院受訪回應，昨已發函各縣市政府，北市沒收到是因為公文的時間差。農業部粉專今也公布發給各縣市的函文，均以「最速件」發出，還特別放大給北市的公文。

陳吉仲今受訪時回應，進口蛋流向昨已提供給地方政府，上周六也完整公布農業部調配的雞蛋數量、流向，若地方政府衛生單位需要任何資料，農業部絕對會提供，也同步配合行政院啟動食藥署聯合稽查，各界有任何疑慮，農業部都願意說明，但北市府只是回文時間差的問題，卻說農業部沒有提供資源，過去3個禮拜以來，農業部背了多少黑鍋、污衊跟抹黑？

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農業部粉專今天下午也發文，有關各地方政府索取專案進口雞蛋相關資料，農業部已在9月18日發函給各地方政府，並全力配合衛生單位稽查，確保到期專案進口雞蛋不會流入市場或加工。文中並公布給各縣市政府的函文照片，其中北市府函文特別放大置中，此外，各縣市函文均以「最速件」發出。

▲農業部出示發給各縣市的函文，北市的特別放大置中。（圖／翻攝自Facebook／農業部）