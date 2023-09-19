快訊／進口蛋爭議延燒　陳吉仲17:30二度開記者會說明

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

進口蛋風波不斷，農業部長陳吉仲今（19日）早受訪時表示，針對所有雞蛋專案進口，其政策效益仍高於成本，但因為許多抹黑造謠，甚至是不實攻擊，造成農業部同仁的壓力及引發的社會紛擾而道歉。而稍早農業部宣布將於17:30針對進口雞蛋議題再次召開記者會，由陳吉仲主持。

陳吉仲今早表示，後續會把所有政策執行成果及執行過程需要檢討的措施提出，讓雞蛋專案進口持續進行，也確保消費者買得到蛋，也要讓蛋農有利潤生產更多雞蛋給消費者，政策會繼續往前走，精進措施會提出來。

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陳吉仲指出，雞蛋進口不是一通電話就進來，這非常專業、牽涉到禽流感、防檢疫、冷鏈保存以及全球缺蛋問題，農業部用最快速度達到消弭黑市，讓3～7月所有消費者所吃到的30億顆雞蛋，至少有60億元支出，成本吸收5.7億，加上到期的部分，「這個政策效益還是高於成本，所以政策方向正確，但執行過程有需要檢討精進，我們責無旁貸。」

▲陳吉仲今為進口蛋問題造成社會紛擾道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

對於請辭傳言，陳吉仲表示，現在要依照行政院陳院長的交代，自己有責任把所有雞蛋專案進口疑義說明清楚，且要提出精進措施，第二，每天戰戰兢兢，要做好每件事情，但是絕對不會戀棧，政務官本來就該負政務官的責任，自己完全不會迴避，「針對我們雞蛋專案進口，不管政策執行過程及我個人去留，我的態度都非常清楚。」

至於媒體追問是否道歉？陳吉仲指出，針對所有雞蛋專案進口，政策是正確的，效益是高於成本的，但是因為許多抹黑造謠，甚至不實攻擊，造成農業部同仁的壓力，「這樣的攻擊甚至造成社會紛擾，我願意為這樣的紛擾道歉。」