快訊／巴西蛋波及食安　陳吉仲二度道歉「成立專案進口雞蛋專區」

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口雞蛋引爆全台食安風暴，神隱多日的農業部長陳吉仲今（19日）上午現身立院，對近日造成風波道歉，傍晚突然宣布召開記者會，再次親上火線說明進口蛋爭議，對進口蛋造成的紛擾，二度向社會大眾鞠躬道歉，但強調政策沒有錯，並宣布成立專案進口雞蛋專區。

陳吉仲強調，專案進口雞蛋政策方向正確，有效消弭黑市價格，讓消費者吃的到蛋、買的到蛋，而且是買的到合理價格的雞蛋，但是這三個多禮拜以來，外界排山倒海的抹黑、指控，造成農業部門的同仁們背負不應該背負的壓力，社會大眾出現不應該有的疑慮，因此他必須再次站出來，向社會大眾說明整體專案進口雞蛋政策背景、執行過程、政策效益，並就抹黑質疑一一解釋清楚，更進一步把所有文件和資料公開到專區，希望社會大眾可以清楚明白政策目的和效益。

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▲進口蛋爭議，陳吉仲鞠躬道歉。（圖／翻攝農業部直播）

農業部今日公布專案進口雞蛋專區，專區內含專案進口背景說明、新聞、Q＆A、影音、圖卡懶人包與文件公開區，將所有資料一次對外界澄清及說明。

農業部指出，近日已陸續公布專案進口雞蛋貿易商、數量、來源國、到岸價格、政府吸收之差額、與貿易商之合約、整體專案進口雞蛋流向、中央畜產會倉儲地點等資訊，為了讓社會大眾可以清楚查閱，了解專案進口雞蛋政策目的與執行過程，農業部今日同步在農業部網站公開雞蛋專案進口專區。

農業部表示，民眾可從專案進口雞蛋專區了解專案進口背景說明、Q＆A、政策說明影音、圖卡懶人包與文件公開區，對於外界疑慮也一一澄清說明，包含來源牧場把關、專案進口機制、進口業者選擇、市售標示、進口雞蛋流向等所有資料都能在此專區閱覽。