杜絕進口蛋　嘉義縣跨局處聯合稽查學校午餐

▲ 嘉義縣跨局處聯合稽查學校午餐雞蛋使用情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期進口蛋風波引起關切、引發恐慌，家長擔心流入校園恐成食安隱憂，教育處致力於保障學生的食品安全和營養健康，19日特別會同衛生局及農業處，針對轄內學校午餐雞蛋使用情形啟動加強聯合稽查，今日視察學校分別為水上鄉柳林國小及水上國中，經查核後，未發現學校使用進口蛋情形。

教育處長李美華表示，食品安全是每位家長都極為關心的重要議題，教育處將不遺餘力地確保學校午餐供應的雞蛋和其他食材的品質和安全性；稽查項目包含雞蛋外觀檢查及標示，透過農業處協助學校辨別台灣優良農產品（CAS)標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，以確保進口蛋不會流入校園未來也將不定期進行午餐食材抽驗。

教育處指出，為確保學校供應的食材符合最高標準，已有學校將「雞蛋一律採用國產洗選鮮蛋溯源、CAS蛋品」納入學校食材採購契約，採購契約如未列入該項，教育處也要求嘉義縣各校及團膳業者學校午餐全面禁止使用進口蛋品，要求各校應嚴格落實午餐食材驗收管理。

此外，為增進食材透明度和追溯性，教育處要求各校每日依規定將午餐食材相關資訊，詳實登錄於教育部校園食材登錄平台，將有助於監督和確保蛋品及其他食材來源產地及標章追溯，讓家長們清楚掌握菜單內容及食材使用情形。