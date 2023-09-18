防震防災總動員　南消一大結合東山區公所辦理地震演習

▲台南市消防局第一大隊，為加強學校防災教育，在東山區東原國中進行一場地震災害人命搜救、大量傷患、太陽能光電火警的搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

921國家防災日將至，台南市消防局第一大隊，為加強學校防災教育，18日上午在東山區東原國中進行一場地震災害人命搜救、大量傷患、太陽能光電火警的搶救演練，動員區公所、衛生所、國軍、警察、義消、特搜人員、搜救犬及東原國中全校師生等計約有170人參加。

依據地區災害防救計畫，本次演練由東山區區長呂煌男為指揮官，於現場成立前進指揮站，借由演習提升區長擔任第一線指揮官應有的災害認知與指揮調度，落實區級災害防救工作。

演習首先發佈國家級地震警報，東原國中教室內的師生立即躲到堅固的桌子底下，進行防震安全3步驟：1、趴下；2、掩護；3、穩住，避免被掉落物砸傷，地震停止搖晃後再由學校廣播全校師生至操場集合點名。此時校長接獲通報，校園內太陽能光電設備發生火災，另風雨籃球場因地震倒塌，疑似有15名學生未及時逃出，學校自衛消防編組立即進行初期滅火並通知太陽能廠商速來斷電，也通報119進行救援工作。

本次演習出動第一大隊、白河中隊、新營、白河、東山、關嶺、東原分隊消防人員、特種搜救隊及軍方人員17車30人，搜救隊伍領搜救犬並持生命探測器及各種破壞器材進入倒塌建築物實施救援，滅火隊佈水線進行光電設備滅火，避免太陽能板火勢延燒到受困的學生。新營高級救護隊於現場啟動大傷機制sop，東原衛生所主任與護理師則配合進行檢傷分類及傷患處置，場面相當逼真。

消防局長李明峯提醒全體市民，平時應固定好家具，與家人做好家庭防災計畫，並準備好符合自己需求的「緊急避難包」，以備地震災害來臨時，能有效降低傷亡，保護自己與家人生命安全。

第一大隊大隊長陳博文也表示，地震難以預測，唯有平時勤於演練，不斷精進地震避難因應作為，才能於地震發生時，從容發揮避難逃生能力。