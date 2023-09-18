鄉親別亂丟垃圾　台東環保局加強熱點列管稽查





▲台東環保局針對易遭棄置廢棄物熱點列管、稽查及縮時攝影進行蒐證科技執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局持續加強環境執法工作，針對易遭棄置廢棄物熱點列管、稽查及縮時攝影進行蒐證科技執法，如查無明確行為人即通知地主或管理機關限期清理改善，查獲明確行為人事證者即依廢棄物清理法處罰，統計至今年8月，已列管熱點計82處，當中有34處列為架設縮時攝影設備重點，並已查獲13件違規行為人，各開出1,200元罰款。

環保局說明，針對易遭棄置廢棄物熱點稽查及列為架設縮時攝影設備點，進行蒐證科技執法，如查無明確行為人即通知地主或管理機關限期清理改善，查獲明確行為人事證者即依廢棄物清理法處罰，透過相關查處，統計至今年8月，已列管82處熱點，並有34處列為架設縮時攝影設備進行科技執法的重點，且每處經複查2次以上獲得改善者始會解除列管，當查無明確行為人事證，則通知地主或管理機關限期清理改善，如查獲明確行為人事證或限期未改善者，依同法可罰款1,200至6,000元；目前查獲13件違規行為人，皆屬縮時攝影蒐得事證，各開出1,200元罰款，另外要特別提醒，如屬棄置事業廢棄物者，恐涉及1年至5年有期徒刑並得併科1500萬元以下罰金的刑責。

環保局呼籲，環境品質與民眾生活息息相關，更象徵城市的形象，大家一起維護台東的環境，如發現隨意丟棄廢棄物行為或地點，請撥免費陳情專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或利用手機APP「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統等管道陳情，提供案情及正確的位置資訊，環保局24小時全年無休受理、快速派員處理。