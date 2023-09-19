「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

▲今天午後在各山區及南部有局部短暫雷陣雨。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／台北報導

周三午後雨區擴大！中央氣象署預報員林定宜表示，周五到下周一東北風影響，北部、東半部局部地區轉為陰短暫雨，高溫略下降至31度。氣象粉專則提到，約4、5天後逐漸建立「颱風窩」，究竟中秋節會不會有颱風擾台，只能說充滿不確定性。

氣象署今天（19日）清晨對新竹縣發布「濃霧特報」，北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹地區已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天天氣較為穩定，各地晴到多雲，環境吹偏東風，僅東南部及恆春半島有零星降雨，白天各地高溫為33至35度，低溫普遍為24-26度左右；午後在各山區、南部有局部短暫雷陣雨，局部雨勢大一點，並可能伴隨雷擊及強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周三、周四水氣稍增多一些，各地大多多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨範圍和今比稍增大，包括大台北、南部和各地山區。

林定宜表示，周五到下周一東北風影響，北部、東半部雲量增多，局部地區轉為陰短暫雨，午後南部和中部山區有局部短暫雷陣雨，北部、東半部高溫略下降至31度，各地低溫仍維持24-26度。至於下周是否可能有颱風生成，他分析，時間還比較久，預報不確定性很大，仍要觀察。

「觀氣象看天氣」臉書提到，中秋節會有颱風擾台嗎？根據歐洲中期天氣預報中心最新的預測資料，約4、5天後，跨赤道氣流、西南季風又逐漸滲入菲律賓東方海面，然後跟太平洋高壓南緣的偏東風輻合，逐漸建立季風槽，也就是所謂的颱風窩。

「觀氣象看天氣」指出，但要在季風槽內孵出颱風，通常要花較長時間去整合各方勢力（低壓擾動），因此究竟中秋節會不會有颱風擾台？距離中秋節約還有11天，推算一下5天後季風槽若順利建立，然後再花幾天整合孵出颱風，孵出颱風後還要朝台灣而來，只能說充滿不確定性，約5天後才能較為明朗。