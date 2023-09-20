中秋連假雨多！大量雲雨帶聚集　低壓有機會成颱「但難度高」

記者李宜秦／台北報導

下周就是中秋連假，由於台灣南邊大低壓帶逐漸形成，因此也更有利於颱風生成，不過氣象專家表示，目前看來低壓有機會成颱，但難度較高，反而要注意下周四以後，台灣附近容易產生大量雲雨帶，各地會變得非常容易下雨，連假初期天氣將較不穩定。

▲中秋連假天氣不穩定。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今明兩日天氣炎熱，恆春半島、東南部有零星降雨，午後各山區、近山區平地、桃園以北、南部局部平地有雷陣雨，沒有下雨時氣溫高，西部、東北部33到34度，花東31到32度，局部地區35到36度。

周五到周末微弱東北風影響，北海岸、大台北、東半部有局部短暫雨，其他各地有午後雷陣雨，注意各山區、平地午後降雨的範圍都會比今明兩日更大。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急分析中秋連假天氣，下周二後南海到菲律賓東方海面將有大低壓帶建立，熱帶系統會更活躍，但大低壓帶內小低壓彼此爭奪能量，要整合出一個颱風相當耗時費力。

颱風論壇指出，低壓帶下周四以後開始北抬、籠罩台灣，同時北方有高壓東移，帶來些許偏北風，而台灣就在低壓帶及南北交會的介面上，容易產生大量雲雨帶，各地會變得相當容易下雨，初步可知，中秋連假前半段天氣較不穩定，至於低壓雖有機會成颱，但難度較高。