中秋可能陰雨綿綿！專家估「連2波東北季風」國慶前後報到

▲明日部分地區午後有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

未來兩周的周末分別是中秋連假及國慶連假，中央氣象署表示，周五開始受到東北風影響，陰雨綿綿的天氣可能持續到中秋假期。氣象專家賈新興則指出，10/7可能會有第一波東北季風影響，再另一波的時間點約是10/17。

氣象署預報員廖經翔表示，明日各地多雲到晴，午後各山區、桃園以北、中南部有雷陣雨。周五東北風開始影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜花東水氣略增，整天局部短暫陣雨，中南部午後有雷陣雨。

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周末的天氣仍受東北風影響，北部、宜花東陰雨綿綿，且東北風可能持續影響到中秋連假，受到低雲影響，迎風面降雨機率都比較高。另兩周後有可能迎來東北季風，不過時間及強度都要再觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

賈新興在臉書貼文表示，根據美國系集預報模式指出，大約10/7-10/8可能是第一波東北季風的影響，另一波則在10/17-10/18之後，但後期預報不確定性高，需留意最新的預報資訊。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急分析，台灣南邊低壓帶下周四以後開始北抬、籠罩台灣，同時北方有高壓東移，帶來些許偏北風，而台灣就在低壓帶及南北交會的介面上，容易產生大量雲雨帶，各地會變得相當容易下雨，初步可知，中秋連假前半段天氣較不穩定，至於低壓雖有機會成颱，但難度較高。