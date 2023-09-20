後天轉雨降溫！　連假天氣出爐

記者陳俊宏／綜合報導

周五起變天降溫，中秋連假天氣出爐！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，下周四之後，可能有東北季風南下的機會，並且持續影響到中秋假期，因此下周目前來看，可能都會是迎風面有局部短暫陣雨，背風面有局部午後雷雨的天氣型態。

吳聖宇在臉書說，由於持續受到太平洋高壓外圍東南到偏南風影響，今天、周四要注意山區午後發展擴散的熱對流雷雨影響，這兩天因水氣略增多，午後雷雨發展可能會稍微旺盛一點，預報資料來看大部分降雨還是落在山區，但局部近山區的平地也有機會受影響，尤其是在大台北一帶。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，周五開始到周末因北邊大陸高壓前緣靠近，加上菲律賓東方海面低壓區建立，台灣附近風向轉變為東北風到偏東風，而且風速逐漸增強，天氣型態會有些改變，東北到偏東風迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島一帶，一整天有出現局部短暫陣雨機會，背風側新竹以南山區午後仍有局部熱對流雷雨。

吳聖宇分析，溫度方面因風向改變，桃園以北到東半部高溫會往下降，周末下降情況比較明顯，白天高溫有機會降到30度上下，新竹以南溫度仍然較偏高，還是可以來到31-33度左右；夜晚清晨低溫變化不大，配合輻射冷卻作用，空曠地區大致在21-23度間，日夜溫度變化還是有些明顯。

▼周五起變天降溫。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

吳聖宇提到，下周目前來看仍是維持北邊有大陸高壓，南邊有低壓區發展的環境，台灣附近維持東北到偏東風影響，尤其下周四之後，北邊大陸高壓南下幅度加大，可能有東北季風南下的機會，並且持續影響到下周五之後的中秋假期。

吳聖宇表示，因此下周目前來看，可能都會是迎風面有局部短暫陣雨，背風面有局部午後雷雨的天氣型態，後半周東北風增強，迎風面地區降雨還有可能增多一些。

吳聖宇指出，而南邊低壓區內的擾動發展，預報變化還是滿大的，每一輪預報結果都有些不同，顯示模式的掌握度還是不好，後續結果還要再觀察，還是等到有實際擾動發展出來再來看，才會比較準確一些。