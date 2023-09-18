台劇天花板是「這部」！網友激推：沒一齣能打

▲《想見你》電影版將於Netflix上線。（圖／Netflix提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣戲劇、偶像劇在華語市場佔有舉足輕重的地位，近年更因為線上串流平台的崛起，讓全世界更多觀眾看到優質的台劇。在眾多台劇中如果要挑選一部最好看的作品，你會如何選擇呢？就有網友在網路上發文詢問，引起熱烈回響。

網友在 PTT 八卦板 發文指出，以前看日劇，最近偶爾看看韓劇與台劇，「台劇的天花板是哪部阿，阿肥認為是想見你啦，我可能不會愛你跟我們與惡的距離可能可以打一下還是有甚麼漏掉的神劇，幫補」。

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對此，大批網友回覆推薦，「痞子英雄當時出來真的蠻震撼的」、「下一站幸福」、「菜逼巴，流行花園才叫做天花板」、「2010後的話推一把青」、「台劇之王應該是還珠格格吧」、「麻辣鮮師啦！」、「竟然沒人提愛殺17」、「俗女」、「絕對台灣龍捲風」、「終極一班第一季」、「我可能不會愛你」。

截至18日晚間18時30分，最多人推薦的是「想見你」，網友指出，「想見你吧，韓國翻拍電影和演員都超紅」、「天花板就是要能出國的吧…想見你」、「想見你，神」、「想見你最近韓劇才翻拍上網飛而已」、「真的是想見你，韓國也無法超越」、「近十年就想見你啦，沒一齣能打的」、「想見你劇本很棒」。

