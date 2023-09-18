吃完喜酒有剩菜！一票人「都會打包」喊1優點：何樂而不為

▲原PO好奇，大家會不會把剩菜打包回家？（示意圖／記者黃可昀攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

去吃喜宴時，桌上的菜常會有剩，就有網友發文表示，他若看到不錯的菜色便會打包，畢竟倒掉有點浪費，大家也會打包回家吃嗎？貼文曝光後，不少網友都直呼，「吃不完的打包是珍惜食物，很好的行為」、「好吃的會包」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「吃喜宴會打包菜回去吃嗎」為標題發文，提到這幾年有不少朋友都結婚了，所以他也變得很常吃喜宴。用餐後，若看到不錯的菜色有剩，他都會打包，大家吃完喜宴時也會把菜打包回家嗎？畢竟倒掉也很浪費。

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貼文曝光後，不少網友都直呼，「為啥不行？宴會廳都有這種服務，服務員很希望你們打包啦，倒廚餘很累」、「有時候桌子沒坐滿就會剩下，打包喜歡吃的菜色回家」、「會包，但現代很多人會覺得打包丟臉」、「打包啊，處理廚餘很麻煩」、「會啊！前提是好吃」、「一般都是剩油飯和雞湯，我都會拿雞湯」。

還有網友認為，「覺得珍惜食物是美德」、「當然會啊，不要浪費」、「會，能吃就別浪費」、「會啊，不要浪費」、「會啊，別浪費食物」、「不浪費，好吃包、公筷的可啊」、「不浪費食物是好事」、「如果全部倒廚餘真的很多，大家各自帶一點不浪費又可以省個一餐、半餐，何樂而不為」。

不過，也有部分網友則表示，「還真的發生一上菜就開始打包，我連一口都還沒吃欸」、「看包多少（應指紅包）吧？沒包多少的比較沒品」、「真實體驗過菜剛上桌就被同桌客人搶著打包，超沒水準」、「我通常是坐車去，打包不方便」、「和家人去吃會暗自希望家人包，但不敢當主動包的人」。