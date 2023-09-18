中秋節沒人約！他求問「烤肉退流行了嗎」　吃貨都懂：趕快搶

▲有些人會在中秋節烤肉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中秋節就要到了！烤肉、賞月都是常見的活動。不過，近日有網友則好奇拋問，烤肉是不是已經退流行了呢？貼文曝光後，一票網友都直呼，比起自己烤，其實去燒肉店、燒烤店更方便。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「烤肉不流行了嗎」為標題發文，提到中秋節就要到了，而烤肉就是非常常見的活動之一。但是他卻透露，至今並沒有人約他一起烤肉，現在烤肉已經退流行了嗎？有沒有人能分享經驗？

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貼文曝光後，一票網友先是調侃，「單純你沒人約而已吧，樓下都吃三攤了」、「有時候不要去追求真相」、「是不找你」、「不吃烤肉跟沒人找差很多欸」、「也許不是沒人找，而是沒人找你」。還有網友回應，「今天路上就聞到了」、「昨天出門還是有不少人烤」、「上禮拜就看到有人在烤了」。

另也有不少網友認為，比起自己準備，現在有越來越多人會選擇去燒烤店，「現在流行一人燒肉吃到飽」、「趕快搶一人燒肉店，當天必爆」、「早就去燒肉店吹冷氣吃和牛了，誰在生火」、「燒烤店、燒烤攤還是很多人，自己懶得烤」、「現在都去燒烤店吃+1，有抽風機、冷氣爽，還有冷飲暢飲、哈根達斯」、「頂級烤肉店會幫你烤」、「現在一堆高級燒肉，誰要路邊烤肉」。