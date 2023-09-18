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李多慧下飛機笑「台灣有獨特的氣味」　一票秒懂：出國回台就知道

記者曾筠淇／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧常因工作來台，也時不時會拍攝影片記錄生活。近日她再度發影片，一句「台灣有自己獨特的氣味」在PTT上掀起討論，不少網友都好奇李多慧口中的「氣味」是指什麼味道？

李多慧近日在YouTube頻道上，以「好久不見/現在是第七次來到台灣/謝謝大家每次都這麼歡迎我/台灣已經是我的家了/要跟我一起上班嗎？」為標題發布新影片，她在下飛機後，甜笑著說「嗯～台灣的氣味！台灣有自己獨特的氣味，其實首爾也有自己的氣味！」她還說自己是「用氣味來記憶的」李多慧。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

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▲▼李多慧說自己是「用氣味來記憶的」李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

▲▼李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

李多慧也在影片中提到台灣的天氣，「台灣真的明明是大太陽的，下一刻卻『嗯？怎麼下雨了？』明明剛剛太陽超大的，卻突然開始下雨」，讓她擔心比賽會取消。後來她到戶外等車時正好下大雨，因此她也笑說，「隔一陣子再來台灣的天氣呢，好濕哈哈哈哈！」因為注意到拍攝者的眼鏡起霧，她還伸手幫忙擦一擦。

此外，李多慧也謝謝大家每次都很歡迎她，「真的很好奇粉絲們是怎麼知道我的行程而來的，每次都來等我的飛機」，而她也親切的簽名、與粉絲聊天。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

▲李多慧注意到拍攝者的眼鏡起霧了。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

日前有網友看完影片後，在PTT的Gossiping板上，以「李多慧說『台灣有獨特的氣味』是什麼」為標題發文，提到李多慧到台灣後，就說台灣有獨特的氣味，因為他沒有出國過，所以想知道這個味道是指什麼？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「茶葉蛋嗎」、「超商茶葉蛋味」、「問就是超商的茶葉蛋味」、「機車也有影響啦」、「機場有一種特殊味道啊」、「其實台北人去到高雄就會發現味道不一樣」、「在國外住久回來都會有感覺」、「上次從韓國飛回桃機，桃機真的有個怪味」、「真的喔，出國回來就知道」。

其中還不少人都猜測，那可能是指潮濕的味道，「空氣就濕濕黏黏的」、「台灣氣候悶熱潮濕」、「一種潮濕的味道」、「北部潮濕、味道悶」、「潮濕的熱空氣」、「台灣味道很濕」、「悶跟濕氣的味道」、「濕氣的味道吧」、「潮濕味，濕氣很重的fu（感覺）」。話題引發討論。

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