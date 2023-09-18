要陳吉仲老實面對「過期蛋流到哪」　陳智菡酸：別想「避仲救清」

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評，請陳吉仲老實面對外界質疑，不要想「避仲救清」拍拍屁股一走了之。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲17日晚間傳出請辭消息，隨後被行政院否認，引發外界猜測是擔憂波及新系的中央畜產會董事長林聰賢，恐傷害總統參選人賴清德選情，與派系鬥爭有關。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡18日酸說，請陳吉仲老實面對外界質疑，過期蛋到底流去哪裡，不要想「避仲救清」拍拍屁股一走了之。

陳智菡18日中午於臉書表示，巴西進口蛋爭議越演越烈，從50萬資本額一人公司、進口日期誤標、塗食用蠟，到台農蛋品老董出面喊冤表示是「被背黑鍋」，農業部越解釋，說法就越多漏洞。

陳智菡提及，一個謊要用十個謊來圓，眼看火慢慢燒向賴清德的選情，始終不願意道歉的陳吉仲，終於察覺苗頭不對，趕緊口頭請辭，希望為賴清德選情設下防火線；不過最終還是在前後院長蘇貞昌、陳建仁力挺下，獲得慰留。

陳智菡說，政治人物應對百姓與納稅錢負責，請陳吉仲老實面對外界質疑，主動揭露進口雞蛋相關合約，解釋進口蛋效期標示問題、是否施壓台農蛋品，更重要的是，這些過期蛋到底流到哪裡去？不要只想「避仲救清」、拍拍屁股一走了之。