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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜自稱「失業去賣漢堡」惹議　賴競辦：忘記自己還是新北市長

▲▼民進黨立委候選人定裝照拍攝,競辦發言人陳世凱受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜帶職參選總統，近日在紐約出席青年座談活動時自稱「60幾歲了還在找工作」、「若失業就來美國煎漢堡」，引發輿論批評。對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱今（18日）痛批，無聊當有趣的言論，凸顯侯早已忘記自己還是新北市長，更完全將新北市民的權益拋諸腦後，罔顧新北市長的身份與責任，「新北市民都在協尋市長」。

陳世凱強調，不僅如此，新北市府至今仍然無法就侯友宜及其隨行人員的請假狀態，向社會大眾交代清楚，事實上，打從侯友宜以總統參選人身份出訪前，新北市議員們就非常關心侯友宜與新北市秘書處長饒慶鈺是否有按照規定請假，以及侯友宜訪美行程是否動用市政預算與資源，不過，新北市府卻維持一貫威權作風，毫不理會議員們行使監督權，多次索取資料都直接被冷處理。

陳世凱痛批，侯市府鴨霸成習慣，威權根本已經成為侯市府的內建DNA，甚至為了護航「請假問題」，由秘書處公開扯謊「沒有指派人員隨團」，但事實是「秘書處長饒慶鈺全程隨行」，甚至被捕捉到多張隨團照片，毫不避諱。他說，饒慶鈺身為新北市一級主管，為了幫侯友宜輔選不惜向社會大眾說謊，不僅藐視議員監督，更是罔顧誠信，失信於人民。

陳世凱並指，侯友宜訪美期間，稱自己「到60多歲都還在找工作」、「若失業就到美國賣漢堡」，顯然忘記自己是才剛就任9個月的新北市長，帶職參選不辭職，直接烙跑擺爛新北市政，說要替自己找工作，卻忘記應該要為新北多創造就業機會。

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