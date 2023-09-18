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超商首創「載具雲端發票抽獎」！豪送400萬點數　可當現金爽花

▲▼7-11領先推出最新「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」。（圖／7-11提供）

▲7-11首創「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，預計要送出400萬元點數獎金，將在11/17開獎。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

響應財政部雲端發票政策、創新會員服務，就有超商搶先推出「載具雲端發票抽獎活動」，最大獎一人可獨得10萬點數，等同10萬現金，可跨通路當現金花，總計要送出市價400萬元的點數獎金，不僅能讓幸運民眾花得開心，同時透過載具使用也能減少紙張浪費。

7-11領先推出最新「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，將於11/17開獎，預計以2023年9-10月期間消費存入OPEN POINT會員載具的雲端發票為抽獎券，將抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數、3萬名會員各贈送100點OPEN POINT點數。

符合活動資格並抽中大獎的會員將可獲得10萬點OPEN POINT點數，抽中100點OPEN POINT點數的會員請留意OPEN POINT APP個人訊息推播中心，點數將陸續自動存入會員點數帳戶，獲得點數可於半年之內跨20大通路當現金花、就近6800家7-11繳納水電費、電信費等超過20種代收帳單。

▲▼搶攻中秋買氣，全聯小時達、分批取、隔日達祭出折扣碼及下殺品。（圖／業者提供）

▲全聯小時達除了強調最快30分鐘把食材送到家，指定期間還祭出「現折200元」折扣碼。（圖／全聯提供）

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