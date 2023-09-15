網傳速投中扭蛋！她吃藏壽司衰遇「對桌實測」　被卡2次氣炸

▲很多人吃藏壽司都希望能抽中扭蛋。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人吃藏壽司都想抽中扭蛋，因此，總會出現能提升中獎率做法的都市傳說，日前就有傳言，只要快速投盤子，中獎機率就會變高。有妹子13日跟朋友去用餐，就遇到另一側客人在測試，一次猛投個20盤，害她們這側的投盤口被卡住。請服務生來清盤子後，對方又秒丟10幾盤，她們再度投不了，整個傻眼不已。

女網友在Dcard發文「來藏壽司別再這麼做了」，她跟朋友去吃藏壽司時，坐另一側的是一桌年輕人，打算實測「速投盤子都市傳說」，「但對面的朋友直接給我一次猛投個有20盤吧！」結果疑似因為對方投太快，盤子全都卡在該投盤口，也影響到她們，「完全卡住，沒辦法，只能請服務人員幫忙打開、推一下盤子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

殊不知，員工才剛來清理完，對面又猛投10幾盤，讓原PO和友人傻眼又無奈，「因為他們，我們又卡住了，而且搞得好像是我們把他用卡住的」，直嘆「可憐的服務人員，短短不到5分鐘，又被我們叫過來幫忙打開推盤子。」她忍不住開批，「都市傳說真的是測試得剛剛好就好了欸」、「完全沒察覺自己已經造成別人的困擾了。」

事後她也補充，確實不是只有一種情況會造成水道堵塞，但她們挑離峰時段去吃，同排前後也都沒有客人了，請服務人員清第一次後，本來順利地投了一盤，「然後對面10幾盤暴風式來襲後，馬上又卡住，實在無法不懷疑是他們的盤子造成的。」

貼文曝光，就有人也不禁搖頭，「中獎是機率，相信速投實在是腦子有洞」、「為什麼會相信這種傳言」、「最近滑到那種影片都覺得很白癡」、「我跟女友去吃，一盤盤慢慢放，放了10盤都中了，那些為了拿扭蛋去粗魯嘗試的，真覺得沒必要，有夠可笑。」

其中，前員工也現身狂點頭，「終於有人說出店員的心聲了」、「身為前員工，真的覺得這種行為很低能，盤子卡住我們是要用手去撈的，那個水很髒充滿了壽司料跟醬料的水，味道也不好聞，拜託各位不要再這樣做了」、「真的希望大家不要這樣做，雖然沒在藏壽司上班了，但每次去聽到那種投一大堆的都覺得很吵，用餐品質直線下降。」