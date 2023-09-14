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幸運兒爽喊「抽到i15 Pro Max」真相曝！網秒懂噴笑：超難抽

▲iPhone15。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone15。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果發表會13日展示了iPhone 15系列，15日將開放預購，22日正式發售。不過，新機才剛亮相，就有網友發文，興奮分享「抽中iPhone 15 Pro Max」，「點下去我是不是就有酷酷TypeC iPhone了？」貼文一曝，眾人秒懂是釣魚詐騙哏，紛紛笑噴起鬨，「趕快去ATM轉手續費過去」、「羨慕，記得先刷卡保留。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「手機Google廣告抽到i15」，說他想看影片時，突然跳出一個小視窗恭喜他抽到iPhone 15 Pro Max，喜訊令他直呼，「我好興奮啊！點下去我是不是就有酷酷TypeC iPhone了？應該手機中毒不會吃掉LINE的訊息吧？」

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見狀，一票網友不禁笑虧，「趕快去ATM轉手續費過去」、「先去ATM匯入保證金，記得」、「恭喜，快填他的表格」、「快填上你的信用卡資訊，太好運了」、「趕快匯錢過去加購大禮包」、「先付手續費，慢了被別人搶走。」還有網友起鬨，「我抽好久都沒抽到，你怎麼這麼幸運QQ」、「超難抽的，而且抽到也要快點聯絡他們」、「羨慕！可以分享一下是哪個網站嗎？」

事實上，「中獎視窗」其實是很常見且老套的釣魚手法，不論是電腦、手機瀏覽器，都可能會出現「祝賀！您被Google隨機選中」等彈跳視窗。點進去之後，詐騙方會引誘用戶填入姓名、手機號碼、家中地址等個資。有些詐騙手段甚至會打著「驗證確認名單」的名號，要使用者填入信箱帳號、信用卡等資料。

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