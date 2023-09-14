拼手氣時刻！「送iPhone 15」活動懶人包曝　時間、任務一次看

▲iPhone 15正式亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone 15正式亮相，將於15日開放預購、22日正式發售。多間店家在iPhone 15發表過後，紛紛推出「抽iPhone 15」的活動，《ETtoday新聞雲》本篇整理活動資訊，有辦抽獎的包括台北捷運、街口支付、爭鮮、新竹巨城，想換新手機不妨去試試手氣！

台北捷運

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北捷粉專「台北捷運 Metro Taipei」月初就曾發出公告，「開通啦！隱藏捷運線 創造專屬路線圖抽iPhone 15」，只要完成指定任務，就有機會獲得iPhone 15、捷運隱藏年票、造型悠遊卡。

任務則是在9月30日晚上11點59分前，前往「開通啦!隱藏捷運線!」活動網站為路線命名、畫出專屬路線圖，並回到該篇臉書貼文，在留言處貼上活動結果圖，留言@一位好友+#開通啦隱藏捷運線，就能抽iPhone 15和造型悠遊卡，獎項則在10月11日抽出，公布於該篇臉書貼文留言處。

街口支付

街口支付13日晚間貼文，推出活動「#街編放福利 #有抽有機會」，即日起至22日晚間11點59分前，追蹤街口支付 官方FB粉絲團和IG帳號（＠jkopayapp），按讚分享該篇貼文，並留言標記三位朋友，就有機會獲得iPhone 15 Pro 128G 一支（顏色隨機）。

獎品會在25日抽出，公布於該篇臉書貼文留言處，中獎者要在27號晚上11點59分前私訊粉專完成領獎，逾期將視同放棄中獎。

爭鮮

爭鮮8月底在粉專公布「全員抽iPhone 盛大開跑！」在9月1日至9月30日期間，消費滿額就抽iPhone 15 Pro，「會員單筆消費滿200元（含）以上，即可獲得一次抽奬機會（單筆交易不累計），有機會抽中iPhone 15 Pro，共10名。

獎項於10月16日由電腦系統直接抽出，並在10月20日於官網公布中獎名單，要自行查詢中奬名單， 得獎者須下載領獎回函並於10月30日前掛號寄回爭鮮集團總公司，逾期寄回或資料不全者，視同自動放棄中獎權益。

Big City 巨城

巨城13日上午8點在粉專「Big City遠東巨城購物中心」公布，「每年一發，不意外 USB-C iPhone 15 發布。成為巨城粉絲，分享訊息&邀三位朋友。隨機1位，可有iPhone 15 Pro Max 256G藍色鈦金屬。9月22日到巨城官網看看是誰拿到。」