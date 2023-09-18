【廣編】秋遊世界好茸益　保健專家教你輕鬆提升保護力

【廣編】

圖、文／養鹿協會提供

秋天氣溫涼爽，是最適合與好友、家人旅遊的季節！因應秋天到來，有限責任中華民國鹿產品運銷合作社（以下簡稱合作社），以「養生保健」與「秋天旅遊」兩大議題出發，於（14）日舉辦「秋遊世界好茸易：國產鹿茸多元運用發表會」，邀請腸道保健專家黃丞隆、知名物理治療師陳宗霖，分享民眾在秋天旅程中輕鬆養生的秘訣。此外還邀請到人氣氣象主播「王淑麗」擔任主持人與分享台灣的秋日旅遊獨家景點，並帶大家了解國產優質鹿茸。

有限責任中華民國鹿產品運銷合作社理事主席林成璋表示，鹿茸作為傳統營養素已有兩千多年歷史，為藥食同源的最佳養生聖品，亦是適合秋天進補時機的溫補良品，期以透過此次發表會讓民眾更加認識國產優質鹿茸，亦期盼民眾在秋天旅程中能輕鬆養生，享受樂活元氣健康之旅。

林成璋補充，台灣鹿茸產業在農業部輔導下，透過科學化製程陸續開發優質國產鹿茸加工品，已逐漸平價化、方便化，更加貼近廣大族群的保健訴求。近期合作社開發的「鹿隊長益生菌PLUS」，很適合民眾出遊攜帶，含有優質益生菌，同時添加鹿茸精華，除了照顧腸胃外，亦能輕鬆調整體質。

腸道保健專家黃丞隆指出，腸道健康與身體保護力及大腦認知運作息息相關，建議民眾外出旅遊時可透過補充益生菌、蛋白質、膳食纖維、人蔘及鹿茸等相關產品來維持腸道健康及提升身體保護力。

知名物理治療師陳宗霖，剖析旅遊常見的酸痛及疲勞原因，並現場邀請民眾一同進行毛巾操體驗，學習如何舒緩肌肉酸痛、促進血液循環，讓民眾在旅程中可以玩得開心舒適。

氣象主播「王淑麗」則分享她過往秋天賞楓、健行等旅遊經驗，以及走訪台灣鄉鎮所挖掘的獨家景點。最後邀請到合作社理事主席林成璋，及台灣養鹿中南區聯誼會前會長張鶴齡，分享國產鹿茸的特點及養鹿人家的甘苦談，對鹿茸感到好奇的民眾也在活動中詢問了許多問題。

秋遊世界好茸益：國產鹿茸多元運用發表會活動吸引近70位貴賓參加，不僅讓與會民眾進一步了解台灣優質國產鹿茸，更能學習旅遊保健知識，活動畫下完美句點，期盼民眾能學習輕鬆養生，享受樂活元氣健康之旅。