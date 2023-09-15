　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女患者膽固醇超標！出國旅遊竟「降回正常值」　醫師聽完也驚呆

▲▼「台式地中海飲食法」有效減緩長新冠 。（圖／Unsplash）

▲女患者有膽固醇超標的問題，結果去一趟歐洲，LDL數值降回正常值。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

如果飲食不加以控制，很有可能會因此罹患三高。不過，有名女子原先患有高膽固醇血症，平時有在就醫追蹤，沒想到暑假後回診數值大降，直接回到標準值，就連醫師聽完原因，也感覺相當不可思議。

鹿基醫院內分泌新陳代謝科主任莊武龍在臉書上分享，這名女患者患有高膽固醇血症，已經來院追蹤將近一年，初診的時候LDL（低密度脂蛋白）約為180mg／dL以上，而他則從飲食、運動習慣開始改變，暫時不用藥物治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過飲食介入，女患者的LDL降到150+ mg／dL左右，沒想到這次經過暑假才回診，數值竟然降至不到120mg／dL，幅度相當大，讓他感到十分不解，於是開口詢問，是否有改變什麼飲食習慣。

▼女子到歐洲自助旅行，沒想到LDL因此降回正常值。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼營養師傳授「地中海飲食」懶人包 。（圖／Unsplash、營養師高敏敏FB）

對此，女患者則如實告知，因為最近去了一趟歐洲自助旅行，雖然偶爾會吃好一點，但幾乎每天的早餐、中餐變得比較不油膩，蔬菜也有多吃，且因為是自助旅行，步行量相當大，運動量也隨之拉高。

這讓莊武龍十分感嘆，沒想到去了一趟歐洲，自助旅行，獲得地改善比以前地飲食、運動計畫還多，雖然靠純飲食想降低LDL是可行的辦法，但效果因人而異，可能是因為努患者及早發現，所以盡早更改飲食習慣，改善的幅度就非常大。

如今女患者回到台灣，有時候還是會像之前的飲食，有高糖、高油的成分，若是LDL又上升，該如何是好。對此，莊武龍則打趣回應，「那妳再買張機票飛法國吧。」

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效
台東外海驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了
高雄夫妻被惡鄰砍死！陳其邁發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

選舉口號也是在「爭取認同」！心理師：過度依賴會導致情緒波動

女患者膽固醇超標！出國旅遊竟「降回正常值」　醫師聽完也驚呆

台東外海驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

住戶DIY裝「超環保門鈴」！離奇公告8千人笑了：這隻雞好萬用

不演了！賴佩霞請辭11月舞台劇　角色「難以替代」全劇取消網罵翻

5秒內連兩震！雙北僅1級卻超有感　氣象署曝原因

快訊／宜蘭5.0地震影響　台鐵3路段「列車慢行延誤」

東部近海傍晚「一分鐘2震」！半個台灣狂晃　網驚：搖好久

快訊／18:34宜蘭近海規模5地震　最大震度4級

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

薔薔愛犬栗子「6個月被死神索命2次」　「學會告別」崩潰：不想牠繼續痛苦

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

老父見屍心碎！高雄夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰居「預謀殺人」

開車兜風變獸醫院之旅！歐告怕爆泛淚＋腿軟狂抖

麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

選舉口號也是在「爭取認同」！心理師：過度依賴會導致情緒波動

女患者膽固醇超標！出國旅遊竟「降回正常值」　醫師聽完也驚呆

台東外海驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

住戶DIY裝「超環保門鈴」！離奇公告8千人笑了：這隻雞好萬用

不演了！賴佩霞請辭11月舞台劇　角色「難以替代」全劇取消網罵翻

5秒內連兩震！雙北僅1級卻超有感　氣象署曝原因

快訊／宜蘭5.0地震影響　台鐵3路段「列車慢行延誤」

東部近海傍晚「一分鐘2震」！半個台灣狂晃　網驚：搖好久

快訊／18:34宜蘭近海規模5地震　最大震度4級

經濟部：賴清德老家非礦業用地　此案不是個案

國泰航空初秋短期促銷　亞洲及澳洲熱門航點最優92折

韓版想見你》台版劇情、選角大勝　韓版全無可取之處？

岸田內閣改組　副大臣及政務官多友台人士

麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

2周未現身！　路透：中國國防部長李尚福因採購遭調查

頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

賴佩霞出任參選！　唐綺陽點破「應該支持的人是她們」萬網讚爆

高虹安下1命令止血！黃瓊慧「刷新三觀」：新竹市府公務員有夠可憐

侯友宜赴美拜會外交政策委員會　強調：不會成為麻煩製造者

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

生活熱門新聞

「4生肖」鬼門關後財運大爆發　第1名有意外之財

台東驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

女患者膽固醇超標　出國旅遊竟降回正常值

住戶DIY裝超環保門鈴！離奇公告8千人笑了

賴佩霞辭演11月舞台劇　全劇取消被罵翻

心中第一名的蛋黃酥！PTT狂推「這家」還是無敵

發現小祕密！一群同事「翻出傳統發票」玩超嗨

對桌實測速投中扭蛋　投盤口被卡2次她氣炸

老師寫聯絡簿「請協助作業」　家長爆氣：講三小！

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

12星座「水星恢復順行」！處女小心健康

高雄3冰品飲料店「腸桿菌超標」挨罰

更多熱門

相關新聞

「欸你這週要幹嘛」影片2變化！　老粉失望

「欸你這週要幹嘛」影片2變化！　老粉失望

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成，時常拍攝國內外旅遊攻略，或分享生活日常，不過有老粉表示，從頻道在拍攝接歌挑戰時就入坑了，一路追隨到現在，但最近發現剪輯風格變了，封面圖片也不好看，貼文一出，網友紛紛點頭，「後期真的看不下去了」。

奧迪推出RS e-tron GT限量特仕版

奧迪推出RS e-tron GT限量特仕版

靠吃能美白！營養師點名3種防曬食物

靠吃能美白！營養師點名3種防曬食物

9月底出國　主管收假單冷處理！老鳥指1細節忽略了

9月底出國　主管收假單冷處理！老鳥指1細節忽略了

關鍵字：

旅遊歐洲膽固醇飲食

讀者迴響

熱門新聞

一聽「肺腺癌四期」！她急檢查　醫：台灣患者和1原因很有關

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

「4生肖」鬼門關後財運大爆發　第1名有意外之財

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上逞慾

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰預謀殺人

高雄夫妻慘被惡鄰砍死！陳其邁回應了

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！

兒想當公主「拿剪刀剪GG」痛到大哭

台東驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

更多

最夯影音

更多
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面