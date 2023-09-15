女患者膽固醇超標！出國旅遊竟「降回正常值」　醫師聽完也驚呆

▲女患者有膽固醇超標的問題，結果去一趟歐洲，LDL數值降回正常值。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

如果飲食不加以控制，很有可能會因此罹患三高。不過，有名女子原先患有高膽固醇血症，平時有在就醫追蹤，沒想到暑假後回診數值大降，直接回到標準值，就連醫師聽完原因，也感覺相當不可思議。

鹿基醫院內分泌新陳代謝科主任莊武龍在臉書上分享，這名女患者患有高膽固醇血症，已經來院追蹤將近一年，初診的時候LDL（低密度脂蛋白）約為180mg／dL以上，而他則從飲食、運動習慣開始改變，暫時不用藥物治療。

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透過飲食介入，女患者的LDL降到150+ mg／dL左右，沒想到這次經過暑假才回診，數值竟然降至不到120mg／dL，幅度相當大，讓他感到十分不解，於是開口詢問，是否有改變什麼飲食習慣。

▼女子到歐洲自助旅行，沒想到LDL因此降回正常值。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



對此，女患者則如實告知，因為最近去了一趟歐洲自助旅行，雖然偶爾會吃好一點，但幾乎每天的早餐、中餐變得比較不油膩，蔬菜也有多吃，且因為是自助旅行，步行量相當大，運動量也隨之拉高。

這讓莊武龍十分感嘆，沒想到去了一趟歐洲，自助旅行，獲得地改善比以前地飲食、運動計畫還多，雖然靠純飲食想降低LDL是可行的辦法，但效果因人而異，可能是因為努患者及早發現，所以盡早更改飲食習慣，改善的幅度就非常大。

如今女患者回到台灣，有時候還是會像之前的飲食，有高糖、高油的成分，若是LDL又上升，該如何是好。對此，莊武龍則打趣回應，「那妳再買張機票飛法國吧。」