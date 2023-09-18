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大陸 大陸焦點 特派現場

陸十一超長連假將至　泰國免簽後成最熱門目的地

▲▼泰國首日開放邊境，迎來逾6600名旅客。（圖／路透）

▲泰國成為大陸民眾熱門旅遊目的地。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中秋加「十一」超長假期即將到來，相關旅遊產品預定持續升溫，部分業績甚至超過了疫情之前。同時，在泰國對大陸旅客實施5個月的免簽政策後，泰國機票的搜尋量也在一周內大漲了七成，成為了最受歡迎的旅遊目的地。

根據大陸國家移民管理局統計，7月1日至8月29日，出入境管理機構共簽發普通護照342萬本、往來港澳台通行證及簽注1858.5萬本次，環比分別上升7.1%、27.5% ；全國邊檢機關共查驗出入境人員8241.3萬人次，環比增長19.88%。

從數據中可以發現，大陸民眾出入境證件辦理需求不斷攀升，出入境客流量大幅增加，出入境旅遊市場呈現同步復甦態勢。

▲▼泰國首日開放邊境，迎來逾6600名旅客。（圖／路透）

大陸文化和旅遊部8月宣布開放大陸團客出境旅遊的第三批名單後，名單內目的地的旅遊熱度就大幅上升，同程研究院首席研究員程超功說，「由於旅遊規劃、簽證辦理等需要一定時間週期，出境遊市場直到暑期階段才快速升溫，預計出境遊市場在今年中秋國慶假期迎來客流小高峰。」

泰國日前宣布對大陸遊客實施為期5個月的免簽政策，「去哪兒」旅行網大數據顯示，該政策發布後，平台泰國機票搜索量比上周同一時間上漲超七成，泰國酒店搜索量環比上漲1倍。

攜程平台上，中秋國慶假期出境機票搜索熱度比2019年同期恢復近100%，出境機票的主要搜索目的地為泰國、韓國、美國、英國、澳洲。飛豬平台上，出境遊產品預訂量同比增長超20倍，出境遊的距離由「4小時飛行圈」逐漸向外擴展，泰國、馬來西亞、韓國、澳洲、印尼等成為出境遊熱門國家。

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