《自然醒慢活祭》舉辦大地祝福與音療體驗

▲「夏日療癒祭」於16、17日在鐵花新聚落療癒登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府首創身心靈休閒美學品牌《自然醒慢活祭》，今年「夏日療癒祭」已於16、17日在鐵花新聚落療癒登場，由創作鬼才DJ林強、金曲歌王陳建年、實驗搖滾樂團漂流出口等團隊輪番上陣。

2度受颱風攪局的「夏日療癒祭」，舉辦場地由杉原灣移至市區的鐵花新聚落，但仍保有一貫的自然療癒風格，更特別於活動首日開場加入「大地祝福」儀式，以鼓聲和吟唱連結台東的土地與森林大樹，為近期受到颱風影響的台東居民與土地，帶來心靈的撫慰和安定的力量。與一般音樂性演出不同的是，夏日療癒祭2日活動皆由瑜珈老師林逸屏開場，帶領參與者透過瑜珈體驗打開肢體；入夜後，則由音樂接力，以音療派對、靈性舞會、手碟演奏等內容，創造一個讓觀眾自由漫舞、放鬆自我的療癒場域。

縣長饒慶鈴表示，台灣近年來音樂活動如雨後春筍般興盛，然而台東以獨具的「療癒力」為主調，因此在《自然醒慢活祭》夏日療癒祭特意做出區隔，從演出節目到主題內容，皆將身心靈概念融入其中。希望民眾不僅享受音樂的美好，更能深度體驗並欣賞臺東的自然之美，從中獲得療癒的力量。

由在地藝術工作室Cool Color設計的「海洋生命樹」藝術共創活動，吸引眾多親子家庭共同參與，在老師引導下一起彩繪珊瑚造型的生命之樹與海洋生物，傳遞愛護海洋的觀念。同時，來自身心靈文創攤商及社區發展協會的40攤心靈市集，展售各式療癒小物、芳香精油、按摩指壓、自然美食等特色商品和服務，加上《自然醒慢活祭》自製文創商品，豐富多樣的內容讓活動更具吸引力。許多首次造訪自然醒慢活祭的民眾直呼：「好特別的活動，下次還要再來！」