　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

《自然醒慢活祭》舉辦大地祝福與音療體驗

▲「夏日療癒祭」於16、17日在鐵花新聚落療癒登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「夏日療癒祭」於16、17日在鐵花新聚落療癒登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府首創身心靈休閒美學品牌《自然醒慢活祭》，今年「夏日療癒祭」已於16、17日在鐵花新聚落療癒登場，由創作鬼才DJ林強、金曲歌王陳建年、實驗搖滾樂團漂流出口等團隊輪番上陣。

2度受颱風攪局的「夏日療癒祭」，舉辦場地由杉原灣移至市區的鐵花新聚落，但仍保有一貫的自然療癒風格，更特別於活動首日開場加入「大地祝福」儀式，以鼓聲和吟唱連結台東的土地與森林大樹，為近期受到颱風影響的台東居民與土地，帶來心靈的撫慰和安定的力量。與一般音樂性演出不同的是，夏日療癒祭2日活動皆由瑜珈老師林逸屏開場，帶領參與者透過瑜珈體驗打開肢體；入夜後，則由音樂接力，以音療派對、靈性舞會、手碟演奏等內容，創造一個讓觀眾自由漫舞、放鬆自我的療癒場域。

▲「夏日療癒祭」於16、17日在鐵花新聚落療癒登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴表示，台灣近年來音樂活動如雨後春筍般興盛，然而台東以獨具的「療癒力」為主調，因此在《自然醒慢活祭》夏日療癒祭特意做出區隔，從演出節目到主題內容，皆將身心靈概念融入其中。希望民眾不僅享受音樂的美好，更能深度體驗並欣賞臺東的自然之美，從中獲得療癒的力量。

▲「夏日療癒祭」於16、17日在鐵花新聚落療癒登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由在地藝術工作室Cool Color設計的「海洋生命樹」藝術共創活動，吸引眾多親子家庭共同參與，在老師引導下一起彩繪珊瑚造型的生命之樹與海洋生物，傳遞愛護海洋的觀念。同時，來自身心靈文創攤商及社區發展協會的40攤心靈市集，展售各式療癒小物、芳香精油、按摩指壓、自然美食等特色商品和服務，加上《自然醒慢活祭》自製文創商品，豐富多樣的內容讓活動更具吸引力。許多首次造訪自然醒慢活祭的民眾直呼：「好特別的活動，下次還要再來！」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
李多慧下飛機笑「台灣有獨特的氣味」　一票秒懂：出國回台就知道
27歲壯男遭「120kg槓鈴壓頸」亡！陸健身房倒閉　老闆還原
發票拿出來！中「3碼」劍湖山只要299元
快訊／台籃合併暖身？　富邦勇士對決中信特攻成真
AV女優「多益990滿分」學霸背景曝！英文對談超溜　美國任天
賴芊合變脫星！　強力水柱「沖掉整條浴巾」穿幫急喊卡
LIVE／賴佩霞正面回應諮商爭議！改口稱是教練　80分鐘收2
不只郭台銘賴佩霞　「10組」正副總統被連署人公布
搶災工程搞假的！　他收70條加熱菸慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《自然醒慢活祭》舉辦大地祝福與音療體驗

趁廟會活動人多廁所偷拍女子　男子遭南警活逮送辦

南後湖地區自來水　今完工順利通水

南消五大隊創意製作氧氣流量盤　採納為年度救護創新作為

台南總爺和風文化祭登場　黃偉哲邀體驗日本廣島工藝文化

貨車司機持刀架頸強盜6000元　被重判7年3月

持續稽查進口蛋回收　桃園啟動國產蛋價監控機制避免哄抬囤積

健康環保意識抬頭　桃園新住民開設蔬食餐廳響應減碳愛地球

台南市永康區疑製藥工廠倉庫火警　消防人員破門搶救

台中明天10區「大規模停水」33小時　影響30萬戶！快儲水

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

《自然醒慢活祭》舉辦大地祝福與音療體驗

趁廟會活動人多廁所偷拍女子　男子遭南警活逮送辦

南後湖地區自來水　今完工順利通水

南消五大隊創意製作氧氣流量盤　採納為年度救護創新作為

台南總爺和風文化祭登場　黃偉哲邀體驗日本廣島工藝文化

貨車司機持刀架頸強盜6000元　被重判7年3月

持續稽查進口蛋回收　桃園啟動國產蛋價監控機制避免哄抬囤積

健康環保意識抬頭　桃園新住民開設蔬食餐廳響應減碳愛地球

台南市永康區疑製藥工廠倉庫火警　消防人員破門搶救

台中明天10區「大規模停水」33小時　影響30萬戶！快儲水

泰總理喊發錢！16歲以上「每人1萬救經濟」　還要降電價

《MOVING異能》結局預告！倒數10秒⋯他突開槍　韓孝周崩潰：不行

30年來9颱風擾中秋「半數以上是強颱」！下周熱帶擾動成颱機會高

彰化寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑

空中相撞！美國飛行大賽2機墜毀　冠亞軍當場喪命

租金收益高！　他花280萬買地上權套房「10年後還倒漲50%」

宇宙人快閃東京現身簽名會　上百粉絲敲碗演唱會

亞運進場防中國小動作　體育署：循奧會模式參賽

台灣騎機車「一堆人這樣穿」！泰國妹子嚇壞：媽媽說不可以 禁忌揭密

單場狂進7球！ 　羅馬主場7比0賞恩波利義甲開季4連敗

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

地方熱門新聞

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

移工躲警竟跳深谷　全因這水果太好吃

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

婦人恍神撞倒安全島燈桿　騎士衰撞上

三鶯大橋9月底前全線通車　交通配套縝密就緒

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

疑製藥工廠倉庫火警消防人員破門搶救

正隆紙業深耕新北　籌蓋「紙文化探索館」

新北環境知識競賽　環保達人齊聚對決

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

國際同濟會台灣總會　副市長感謝攜手新北照顧弱勢

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

稽查進口蛋　桃園啟動國產蛋價監控機制　

貨車司機持刀架頸強盜6000元重判7年3月

更多熱門

相關新聞

台東縣府持續稽查進口蛋　函請農業部提供流向

台東縣府持續稽查進口蛋　函請農業部提供流向

近日有關進口蛋流向不明引起廣大消費者關注，並發現部分問題進口蛋早已流向下游蛋行及餐飲業被民眾吃下肚。雖然台東縣政府被告知無進貨問題蛋，因中央揭露資訊不完整，業者有可能誤用至問題廠商業者提供之貨源，為捍衛民眾食的安全與安心，衛生局擴大稽查縣內大型量販店、超商、早餐店及烘焙業，並函請農業部提供流向資料。

南後湖地區自來水　今完工順利通水

南後湖地區自來水　今完工順利通水

快訊／釣客溯溪遭沖走！警消搜救中

快訊／釣客溯溪遭沖走！警消搜救中

台東驚見「外星飛船」懸浮　軍方回應

台東驚見「外星飛船」懸浮　軍方回應

台東大學師範學院USR Y-2計劃獲亞洲銀獎

台東大學師範學院USR Y-2計劃獲亞洲銀獎

關鍵字：

自然醒慢活台東

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

「世新校花」無預警宣布懷孕！

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

賴佩霞被檢舉了！

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面