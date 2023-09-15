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台東大學師範學院USR Y-2計劃　獲亞洲最具影響力設計獎銀獎

▲〈海廢創生教育展〉榮獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」服務與體驗設計類 銀獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲〈海廢創生教育展〉榮獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」服務與體驗設計類 銀獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東大學師範學院USR「台東Y2計畫」發展「大學社會責任跨領域課程模組」，開辦跨域統整性課程，帶領不同科系的學生跨域進行主題式探索。其中「自然教育訓練與發展」課程成果統整策劃「海廢創生教育展」，榮獲國際設計競賽2023亞洲最具影響力設計獎(Design For Asia Awards,DFA)的「服務與體驗設計(Service & Experience Design)類」銀獎殊榮。展覽將於18日到23日於台東卑南鄉富山實驗小學展出，歡迎蒞臨觀展。

「自然教育訓練與發展」課程，以加路蘭部落周邊為探索場域，從認識當地海女文化、海洋、海岸到海底廢棄物，引發學生反思，並以淨灘為地方付出心力，所撿拾的海廢進行設計思考創作。並透過互動展示引發參觀者反思，將共創設計的4件發人省思作品，統整策劃成可移動巡迴展的「海廢創生教育展」形式，

山海中心主任溫卓謀教授表示，將永續發展目標SDG14項目海洋保育生態，結合大學社會責任USR計畫來進行推動與操作，讓「海廢創生教育展」站上世界舞台。數媒文教系共時授課的陳俊瑋老師說明，海廢創生教育展是以體驗學習與設計思考，為地球永續及自然教育知能行動為設計發想。以海洋廢棄物作為材料，藉由認識海洋體驗和海岸淨灘至海廢創作的過程，以海岸線為核心的自然環境教育，進行社會反思與實踐，藉此重新認識並體會海洋的處境，期能「落實社會責任實踐，推動SDG14海洋保育生態」。

移動巡迴展的「海廢創生教育展」將持續在東部沿海推動海洋環境保育，讓學童與民眾認識所處的海洋世界有多大，人類可創造出的海廢機會就會更多。此次展覽也將呈現從海洋體驗、海岸淨灘到海廢創作的過程，讓大家珍惜海洋如同家人，一起努力「共創山海沙城好未來」。

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