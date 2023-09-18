宣傳車未掛車牌上路！綠議員質疑林國慶耍特權　警蒐證開罰

▲ 嘉義縣山區立委參選人林國慶宣傳車違規上路 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶8日在竹崎鄉真武廟前舉辦廟口開講活動，遭民眾檢舉宣傳車沒有掛車牌違規上路。民進黨籍副議長陳怡岳、議員莊信宗及翁聰賢18日在民進黨嘉義縣黨部前聯合召開記者會，怒批林國慶「選前搞特權．選後還得了」。警方也依據監視器對於未掛牌傳車上路部分開單告發，強調一切依法行政。

▲▼ 嘉義縣民進黨議員轟立委參選人林國慶宣傳車違規上路耍特權 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

陳怡岳質疑掛有林國慶肖像的宣傳車是不是未掛牌上路並在真武廟出現？翁聰賢說，希望林國慶出面說明宣傳車為何違法上路，不要為難基層員警。莊信宗表示，違規的宣傳車怎麼到現場以及怎麼離開現場？

林國慶回應，宣傳車的事情絕無外界所說使用特權，並稱自己只是平民百姓並無任何公職在身，辦公室從始至終都配合竹崎分局及民雄分局，該怎麼處理就怎麼處理，絕無特權之說。後來他也提到候選人陳冠廷的父親陳明文先生也有宣傳車違規紀錄，並請綠營議員多費心思監督嘉義縣災後重建問題及另一候選人陳冠廷豬舍一再排放污水的公共環境衛生議題。



警方表示，獲報後分局長閻百川、竹崎所長黃俊達等人立即返回會場，查證該部宣傳車的確未懸掛號牌，曾試圖查看該車車體，但因該車被宣傳看板包覆，當場無法查詢車籍資料，過程中林國慶先生對警方作爲有提出質疑，經警方強調不管有無民眾檢舉，車輛未懸掛號牌，警方本就可依法盤查車籍狀況，林國慶於爭論時，態度尚平和；因民眾檢舉時，該車停放於真武廟康樂台前廣場，無行駛道路或停放道路之違規行為，警方因此當場無法依道路交通管理處罰條例第12條（牌照違規）告發處理。

警方強調依法行政，保持行政中立，當晚民眾檢舉之無牌照宣傳車，因車體遭宣傳看板包覆，無法查看車身（引擎）號碼，隔日經出動鑑識人員勘察，及請民間修配廠協助，始查證該車為報廢車輛，報廢車輛仍需有行駛道路或停放道路之行為，警察才能依法告發。

事後調閱附近民間監視器，發現該車於8日16時許由台3線行駛進入竹崎真武廟會場，「林國慶宣傳車無懸掛號牌行駛道路，違規行為屬實」，警方已依蒐證畫面掣單告發。

當日處理過程絕無受人施壓及包庇等情事。民眾若有發現無牌照車輛行駛道路之行為，可錄影蒐證其違規時間地點，向110報案，警察可立即派員前往攔查告發。