「夾4樣就破百」還不飽　他改吃滷肉飯嘆：滷味變有錢人吃的？

▲許多人愛吃滷味。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

滷味很受台人歡迎，除了有琳瑯滿目的配料可以選，在很多人印象中，一樣只要10～20元，挑下來能吃很飽。不過，就有網友表示，最近經過滷味攤，發現夾4種就要破百元，「我默默地把滷味放回去了……還是買滷肉飯大碗吃吃比較划算」，內心OS，難道滷味已經變有錢人才能吃的美食？話題引發熱議。

這位網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「請問滷味是否是有錢人吃的美食？」文中表示，他經過滷味攤，看到許多好吃的滷味，「但看到價格，夾四種滷味就要破百元，又吃不飽」，就默默打消念頭，還是買大碗滷肉飯感覺比較划算。

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貼文一出，不少人也直嘆，「隨便夾200多」、「滷味夾一夾真的超貴」、「夾一點點就破百，很久沒吃滷味了」、「以前料多實在。現在夾個五六種就快300了」、「現在滷味真的貴到很誇張」、「我滷味都吃300元。」

還有網友直呼，「外送才是」、「直接吃小火鍋啦」、「麵包才是，很多一個都要接近100」、「鹹酥雞才是，肉魷魚各一份就破百，買200盒子裝不滿，300袋子還能打結。」

先前也曾有人對滷味攤的價格咋舌，「一串基本35-40（元）起跳，連豬血糕切三小片一串，這樣都能賣45元，他X這東西之前完整一大片不是25元打死？」原PO看來看去，覺得找不到花一點錢就能吃飽的東西，「最後只好吃滷肉飯，一碗小小的45（元），點了兩碗。」