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瑜伽褲妹排阜杭　他驚「李多慧本人！」全場羨慕炸：超正

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO買阜杭豆漿幸運遇到李多慧。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天桃猿後，在台、韓兩地生活，14日才被粉絲捕捉在路邊攤吃牛肉麵，相當接地氣，15日傍晚又有網友分享一張早上拍的照片，說他去排阜杭豆漿時，前面排著一名有著小蠻腰的瑜伽褲妹，一看驚呆「居然是李多慧本人！本人超正！」再度掀起熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「買豆漿時李多慧在我前面該怎麼辦？」說他早上起床後跑去買阜杭豆漿，「前面排著一個瑜伽褲妹，仔細一看，居然是李多慧本人。」照片中，李多慧身穿短版長袖運動上衣，下身搭瑜伽褲，露出一截小蠻腰，身邊則有位攝影師，明顯是在拍攝影片素材。

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儘管這種打扮相當看身材，但李多慧可以說是完美駕馭，原PO忍不住直讚，「本人超正，而且腿真的不粗啦！」而女神背影照一出，許多人也看呆，「很瘦欸」、「真假！好羨慕」、「這腰，啊啊～」、「現場看過本人，真的身材很好」、「這身材也太好了吧～」、「腰好細啊」、「哪個智障說李多慧腿粗的？」

另外，有網友14日巧遇李多慧朝聖富宏牛肉麵，不禁在臉書「爆廢公社二館」分享照片，直誇「哇嗚！本人滿漂亮的」。當天，李多慧身穿白色平口小洋裝、腳踩運動鞋，完全就是時下流行的打扮，雖然是啦啦隊女神，卻非常接地氣地坐在街邊用餐，並不時整理頭髮、露出燦笑，看來已經相當習慣台灣的步調。

▲網友在台北街頭巧遇李多慧。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼有民眾14日捕捉李多慧朝聖知名牛肉麵。（圖／翻攝自FB／爆廢公社二館）

▲網友在台北街頭巧遇李多慧。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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