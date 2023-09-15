蘋果「最強產品」是它！iPhone XS到15系列全支援　一看笑翻

▲蘋果1產品相容性超高。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著新機推出、系統更新，蘋果舊產品難免遭淘汰。不過，就有國外鄉民直呼「各位，好消息！」指出蘋果1產品相容性超高，一路從XS到最新的15系列都支援。結果，其他人一看秒笑噴，因為他指的是「擦拭布」，紛紛起鬨，「難以置信的工程壯舉！在設計此產品時，就可支援未來的裝置。」

有網友在PTT的iOS板上發起討論，「Apple擦拭布支援iPhone 15系列」，說他在「美版PTT」Reddit上看到某討論串，覺得很有趣，忍不住轉貼分享。一名Reddit鄉民興奮發文「各位，好消息！蘋果的擦拭布支援iPhone 15 Pro Max！」

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原PO就擷取該篇Reddit下方留言，有人起鬨，「之後會有韌體更新嗎？」「聽說在接觸新裝置時會自動無線更新」、「Apple果然是最棒的生態系」、「支援usb2還是usb3？」另外，原PO還在文中貼出產品截圖、相容性列表，蘋果擦拭布一條售價590元台幣，支援所有iPhone系列，從XS、SE、11、12、13、14到15系列通通可以用。

PTT上大票網友也笑翻，「沒有支援動態島嗎」、「你沒PO，我還以為不支援iPhone15，害我緊張了一下」、「太棒了！我的XS還能用」、「呼！好險有支援」、「這相容性屌打type-c，歐盟都驚呆了」、「這相容性也太好了，我阿嬤的老花眼鏡也能用」、「Apple史上最強產品，支援度超高」、「16、17還是能共用，太神啦！」

▲蘋果擦拭布一條價格590元台幣。（圖／取自蘋果官網）

據了解，蘋果於2021年發表會後。在Apple Store上架了「擦拭布」，角落印上蘋果logo，使用不會造成磨損的柔軟材質製成，可安全、有效的清潔任何蘋果產品，包括nano-texture玻璃。

由於蘋果的產品是以各種不同材質製造，而每種材質可能會有特定的清潔需求，使用這款擦拭布可以有效清潔任何蘋果產品。與這款擦拭布相容的商品，包括全系列的iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、iPod及Pro Display XDR。

國外時常發布拆解影片的iFixit曾拆解產品，表示這種材料感覺與 iPad Smart Cover 的內襯完全相同，後者在內部具有一層薄薄的超細纖維。兩者都具有獨特的合成皮革感，並帶有一絲霧面感。

iFixit繼續深入挖掘，在顯微鏡下，布料紋理十分清晰，由許多微小的纖維錯綜複雜地交織在一起，並有一條細細的線條勾勒出一個蘋果形狀。